El ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama negó que él haya manejado las finanzas de la agrupación naranja y reiteró que él no recibió dinero del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en las elecciones del 2011.

“Por ley, el secretario general está impedido de entrar a ver los ingresos y los egresos del partido, no he tenido nada que ver en este tema. Jamás he recibido un solo centavo de este sujeto”, manifestó el ex ministro de la Presidencia en el programa “Panorama”.

Yoshiyama, además, indicó que él no tiene ninguna clase de relación con Barata, a quien, añadió, solamente vio tres o cuatro veces en reuniones sociales en la embajada de Brasil en Lima.

Explicó que si tenía en su casa documentos, como las declaraciones que brindó el ex representante de Odebrecht en el Perú ante los fiscales Hamilton Castro y Germán Juárez Atoche, es porque desde el año pasado ha sido ligado a un presunto financiamiento de la constructora a Fuerza Popular.

El ex ministro de la Presidencia consideró que las respuestas de Barata están relacionadas a los intereses que tiene Odebrecht en el Perú.

Jaime Yoshiyama también criticó que las imágenes del allanamiento a su casa hayan sido filtradas a la prensa y culpó a la fiscalía de esto.

El ex dirigente fujimorista dijo que quedará en el Perú para limpiar su honor.

Por su parte, el ex secretario nacional de Economía de Fuerza Popular Augusto Bedoya también señaló que él no manejó el dinero que ingresó y salió del partido de Keiko Fujimori.

“La secretaría nacional de Economía, de acuerdo a los estatutos, no tiene nada que ver con las finanzas partidarias, eso le corresponde a la tesorería […] Yo me dedicaba a coordinar con los grupos que preparaban los planes de gobierno para que todos los documentos tengan coherencia económica. No le pedí fondos a nadie”, subrayó.