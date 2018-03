Jaime Yoshiyama, una de las personas mencionadas por Jorge Barata en sus declaraciones ante el Ministerio Público, descartó haber recibido algún aporte por parte del empresario brasileño para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Esto a través de un mensaje que envió a la lideresa de Fuerza Popular desde Estados Unidos tras salir del país el 26 de febrero.

Según José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, el documento fue enviado por Jaime Yoshiyama a través de un correo electrónico el 28 de febrero, pese a que el documento tiene como fecha de envío 27 de febrero.

En la carta, el ex ministro fujimorista indica que Jorge Barata, en sus declaraciones desde Sao Paulo, lo sindicó de haber recibido unos 500 mil dólares de Odebrecht.

"Esto es completamente falso y lo niego rotundamente", aseguró Yoshiyama.

También dijo que Barata entró en contradicciones porque, primero, habría dicho que le entregó la donación a un empresario de unos 50 años cuyo nombre no recordaba para luego decir que quizá dejó el dinero sobre una mesa para que la recoja su destinatario.

Esta es la carta enviada el día de ayer por el Ing. Jaime Yoshiyama a Fuerza Popular. pic.twitter.com/KCCtR3Uohb — Pepe Chlimper (@PepeChlimper) 1 de marzo de 2018

"Para terminar, confesó que no tiene ninguna evidencia probatoria para corroborar su versión. No la ha podido probar. De modo que el agravio y el daño no podrán ser reparados, al no poder yo probar la falsedad de esa afirmación", manifestó el ex secretario general de Fuerza 2011.

- Asegura que volverá al país -

Jaime Yoshiyama, tal y como figura en su movimiento migratorio, salió del Perú con rumbo a Estados Unidos el 26 de febrero, dos días antes de que Jorge Barata declarara sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori.

"Por unos días estoy en el extranjero. Sin embargo, en el momento que se me requiera, interrumpiré mi estadía y viajaré al Perú inmediatamente para dar las explicaciones que sean necesarias, como siempre lo he hecho", aseguró en su documento.

Jorge Barata dijo, según fuentes de El Comercio, que Odebrecht aportó en total unos US$1'200.000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011, cuando era candidata de Fuerza 2011. Dijo que parte del dinero fue entregado a través de los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere.

