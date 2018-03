Ser o no ser jefe del Estado, la columna de Juan Paredes Castro Martín Vizcarra no tiene que morir en la duda de ser o no ser presidente, de ser o no ser jefe del Estado. Lo es, así no tenga que gustarle a Luis Galarreta o a Keiko Fujimori

Vizcarra no tiene que morir en la duda de ser o no ser presidente, de ser o no ser jefe del Estado. (Foto: Presidencia Perú)