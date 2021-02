Conforme a los criterios de Saber más

Para la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello de Ñecco, las destituciones del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y del juez supremo Aldo Figueroa responden a las expectativas que tenía la ciudadanía sobre las sanciones disciplinarias que aplicarían a los dos altos funcionarios.

En entrevista con El Comercio, destacó que no se podía permitir que funcionarios del nivel de Pedro Chávarry, por el cargo que ocupó en el Ministerio Público, falten a la ética.

Esta semana la JNJ ha resuelto los procesos disciplinarios de dos magistrados supremos y ha aplicado la máxima sanción, que es la destitución ¿Sienten que han dado respuesta a una expectativa ciudadana?

Nosotros sentimos que venimos cumpliendo con lo que nos correspondía, porque no se olvide que estos procesos se abrieron a inicios del año pasado; y ya con la pandemia y la suspensión de plazos, nos retrasó. Nosotros teníamos bastante preocupación por la demora que hubo, pero sentimos que hemos cumplido con lo que nos correspondía. Pero quería decir que he visto que se vincula esta resolución con el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, y nosotros no procesamos ese caso porque ese es un tema judicial, nosotros vamos al tema administrativo por faltas que han cometido en el ejercicio de sus funciones.

Claro, pero el tema se vincula porque finalmente los procesos disciplinarios se abrieron por las conductas antiéticas que se conocieron a través de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto…

Sí, en eso tiene razón, claro.

Pero entiendo que quiere precisar que la JNJ sanciona disciplinariamente y el tema penal lo sanciona el Poder Judicial.

Lo que sucede es que la Junta quiere hacer un deslinde claro. Una cosa son las responsabilidades penales y otras las responsabilidades disciplinarias. Porque en la falta administrativa, por ejemplo, muchas veces se sanciona la simple inobservancia del deber de cuidado. En cambio, en el delito tiene que haber una lesión. Por eso es que tratamos de decir que esto no es delito, sino falta ética. No vaya a crearse una confusión en la comunidad, en las personas que no conocen los temas judiciales, que nosotros lo estamos sancionando por su presunta relación a una organización criminal y no es así.

Es válida la explicación. Un caso reciente, el del juez supremo Aldo Figueroa, sancionado con destitución, es que su comportamiento fue ajeno a la conducta ética.

Sí, por ejemplo, lo que hemos resuelto sobre el señor Figueroa es que ha llamado al expresidente (de la Corte Superior de Justicia) del Callao (Walter Ríos), le ha pedido el nombramiento de una persona, le ha dado el teléfono a la señora (Mónica Hoyos), la señora se ha comunicado con el señor Ríos. Ríos lo volvió a llamar (a Figueroa). Es decir, una serie de actos que han realizado que hace evidente de que ha habido una interferencia, porque no corresponde a un vocal supremo estar interviniendo en la elección de los jueces supernumerarios. Ya es tiempo de que se cambie esa mentalidad, que se entienda cuáles son los límites de la función de cada uno y que respeten esa función. Nosotros tenemos esa preocupación de que se recupere la prestancia del cargo, que los jueces interioricen cuál es su responsabilidad funcional y ética, cómo quedan ante la comunidad, ante el pueblo o la sociedad si nos prestamos ante situaciones de este tipo.

Pero llama la atención que sean altos funcionarios con muchos años de servicio en la judicatura, como el señor Pedro Chávarry, que hayan incurrido en estas faltas éticas muy graves…

Nosotros también coincidimos, porque son ellos a quienes les exigimos un plus de conducta ética a los más altos funcionarios del Estado. Mire, el señor Chávarry encarnaba y representaba a una institución que era defensora de la legalidad, que perseguía el delito. Entonces, tú no le puedes permitir a un funcionario de ese nivel que falte a la ética y que encima diga que puede ser ético, pero no es falta grave.





El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue destituido del Ministerio Público esta semana.





¿Consideran ese razonamiento lógico, que el alto funcionario reconozca que no actuó adecuadamente, pero que sostenga que no es pasible de una sanción grave?

Para nosotros es bastante difícil de entender esos razonamientos. Hace mucho tiempo que hemos perdido este prurito o respeto que se tenían antiguos funcionarios, que cuando cometían deslices de esta naturaleza inmediatamente se apartan del cargo. (Es decir), no sigo generando este malestar o ambiente negativo a mi institución. Pero no, se enquistan ¿quieren tratar de explicar todo y hay que asumir y creer esa explicación? No, eso no puede ser. Además, si un funcionario público, del nivel que fuera, no tiene ética, no respeta la moral pública, está demás.

Un punto en el que se ha incidido en el caso de los magistrados Chávarry y Figueroa es que han perdido la confianza ciudadana.

Hemos puesto mucho énfasis en estas dos resoluciones en la percepción ciudadana a partir de los comportamientos de estos señores que son contrarios a la ética, contrario a lo que se exige, porque la ciudadanía merece tener funcionarios de justicia de alto nivel ético. El respeto es mi máxima. Yo me respeto y te respeto; si perdemos el respeto, perdemos todo.

Le preguntaba, ¿ambos casos son un mensaje hacia la población, pero también ante los jueces y fiscales? ¿Que no importa el cargo que tengas, igual te sancionarán si cometes faltas disciplinarias?

Obviamente, es un mensaje a todo el sistema de justicia de que la Junta Nacional de Justicia sanciona. Porque esas conductas ya están previstas, las sanciones ya están tipificadas en la Ley de Carrera Fiscal y la Ley de carrera Judicial muy claro. Que están prohibidos y que se sanciona como falta muy grave la interferencia. O sea, que se conoce en catálogo de faltas y la observancia hacia las mismas no han sido como corresponde.

Se espera que sea la JNJ, el órgano que reemplazó al ex CNM implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, se mantenga firme en la lucha contra la corrupción.

Sí, nosotros estamos abocados a eso y hay cosas que no se conocen. Por ejemplo, con los casos que hemos resuelto estamos ya dictando 23 resoluciones de destitución. Claro, que los otros casos no han sido casos tan relevantes o emblemáticos por el nivel de los magistrados.

¿Pero son casos propios o casos que habían quedado pendientes del ex CNM?

Casos que habían quedado pendientes y que nosotros hemos tomado, y casos nuevos, también, nosotros hemos iniciado.

El juez supremo Aldo Figueroa Navarro fue destituido del Poder Judicial.

¿Se ha marcado ya la ruta sobre cómo actuará la JNJ al momento de fiscalizar el buen comportamiento funcional de jueces y fiscales?

Mire, nosotros ya les hemos recordado, porque (las normas) no las hemos creado nosotros, cuáles son sus deberes de acuerdo a sus leyes y no son leyes de ayer; son leyes de hace años. Les hemos recordado cuáles son sus deberes y que la Junta los va a sancionar si los incumplen. Nosotros, lo único que les hemos pedido es que cumplan sus deberes, nada más. Somos respetuosos de ustedes, pero cumplan sus deberes.

¿Qué otras acciones paralelas vienen realzando en la JNJ?

Teníamos programado, dentro de nuestro plan de trabajo, iniciar ya las convocatorias para cubrir las vacantes de jueces supremos, teníamos proyectados convocar las ratificaciones, pero con la situación de emergencia no podemos hacer nada, porque hay requerimientos de documentación (que se les pide) que ahora no los van a poder satisfacer. Pero nosotros pensamos inmediatamente comenzar ratificaciones y revisiones. La comisión de revisiones ya está trabajando. Esta semana ya debemos sacar por lo menos 40 resoluciones de procesos de revisión.

¿Cómo ha quedado el proceso selección para la autoridad nacional de control del Poder Judicial?

El día martes tenemos la entrevista personal de las dos candidatas que quedaron. Inmediatamente se termina la entrevista y se toma la decisión y si logra la votación se designa a la jefa, porque son dos mujeres. Inmediatamente llamamos a concurso para la fiscalía

Cuál sería la última reflexión sobre el trabajo de la JNJ.

A nosotros nos preocupa que a esto le den una connotación política, nosotros estamos completamente alejados del tema político. Nosotros somos completamente ajenos a cualquier injerencia de tipo político. No aceptamos ni recibimos ninguna recomendación o sugerencia, no. somos estrictamente un órgano disciplinario apegado a lo que la Constitución y la Ley dice.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) (Foto: JNJ)





VIDEO RECOMENDADO:

C07-violeta-1637