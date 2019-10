José Luna Gálvez, excongresista, exdirigente de Solidaridad Nacional y propietario de la Universidad Telesup, afirmó que los más S/300 mil en efectivo encontrados durante el allanamiento a su domicilio corresponden a la caja de dicho centro de estudios.

Según dijo, se trata de “poco dinero” que corresponde a las matrículas universitarias del último fin de semana. Agregó que el gerente general de la universidad vive en el mismo lugar.

“Es la caja que corresponde a sábado, domingo y lunes en matrículas y la maneja el gerente general que vive en la casa. La caja central de los locales viene a este local y bajo la custodia del gerente general está la caja. Esa caja es del sábado, domingo y el lunes y el martes iban a depositar [el dinero], según me dice el gerente general, pero ahora se han llevado la plata y no hay con qué pagar a los proveedores”, detalló.

El último martes, el Poder Judicial autorizó al equipo especial Lava Jato allanar once inmuebles en el marco de este caso, entre ellos la vivienda del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, la vivienda de José Luna Gálvez y la de la exfuncionaria Giselle Zegarra. Además, dos locales de la universidad Telesup.

Según informó El Comercio, la fiscalía halló en la vivienda de Luna Gálvez más de S/300 mil en efectivo en un compartimiento oculto de un auto estacionado dentro del inmueble en Surco. El vehículo está a nombre de la universidad Telesup.

“Estamos indignados porque es una infamia que se siga metiendo a Telesup tratando de afectar su licenciamiento y su imagen. Creemos que también se está tratando de afectar su economía porque la caja que maneja Telesup, la universidad, se la han llevado. Eso nos hace ver que esto no es una cuestión judicial, sino que tiene algo mucho mayor”, afirmó Luna en RPP.

Por su parte, José Luna Morales, hijo del excongresista, afirmó que iniciado el allanamiento en su vivienda le informó a la fiscal sobre la existencia de los S/300 mil.

“Cuando se ingresó a la vivienda a las 6:30 a.m. yo consigné a la fiscal que tenía S/300 mil en efectivo. Ellos [la fiscalía] no encontraron nada, se les dijo al entrar que había esa plata. Este es un local de la universidad, es la casa de José Luna Gálvez, pero también es mi domicilio y es un local de Telesup”, afirmó en Canal N.

-Apunta a Luis Castañeda-

José Luna Gálvez, en tanto, remarcó que serán Luis Castañeda y Martín Bustamante los que deben explicar sus vínculos con OAS y Odebrecht. Puntualizó que actualmente están tratando de responsabilizar a otros para decir que los fondos fueron usados para la campaña y con eso evitar decir que hubo un delito.

“Yo no voy a rehuir de la justicia. Es un escándalo que alguien reciba dinero y otros resulten responsables [...] Lo que busca Martín y creo que Castañeda y todo su grupo es salir del tema. Decir que no cogieron nada, que no saben nada, no tienen nada, no gastaron nada. Eso es increíble", acusó en declaraciones a RPP.