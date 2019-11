Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., declaró ayer ante el equipo especial Lava Jato, que el grupo económico que dirige efectuó varios aportes para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Durante la diligencia ante el fiscal José Domingo Pérez, Romero precisó que los aportes ascendieron a US$3,65 millones. El monto fue entregado en efectivo, directamente a Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, entre finales del 2010 e inicios del 2011, según pudo conocer El Comercio.

“Las entregas fueron dadas en maletines, no recuerdo el monto exacto de cada entrega, pero eran de US$500 mil o US$600 mil”, sostuvo.

El empresario, quien declaró en calidad de testigo en el caso de presunto lavado de activos, dijo que el enlace con el partido fujimorista fue Martín Pérez Monteverde, quien presidió la Confiep en el período 2015-2017. Las reuniones donde se entregaron los aportes se llevaron a cabo en la vivienda de Pérez, indicó Romero.

“Yo tenía una caja fuerte en la oficina en la que se iba depositando el dinero mientras se iban coordinando las reuniones, ponía el dinero en un maletín, lo llevaba a casa de Martín Pérez, y después de una breve conversación se lo entregaba al señor Yoshiyama o a la señora Fujimori”, afirmó. Al ser consultado si la excandidata había recibido el dinero, declaró: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió”.

Según dijo, el dinero se entregó en efectivo para “evitar posibles represalias”.

El empresario también concedió a la fiscalía un documento que mostraría los retiros de dinero de la cuenta de Credicorp. “Se especifican las fechas y los montos, son 17 retiros en total”, dijo a la fiscalía, tras indicar que el monto total fue entregado en “seis o siete” partes.

Romero Paoletti justificó su aporte económico en la preocupación que existía por la candidatura de Ollanta Humala, al señalar que era posible que “un candidato de estilo chavista o controlado por el chavismo tomara el poder en el Perú”.

Fuentes fiscales indicaron a este Diario que el testimonio de Romero confirma un ‘modus operandi’ en la campaña de Fujimori. Consideran que se trata de entregas de forma clandestina, “fuera del sistema financiero”.

–En el 2016–

Romero también informó que, así como para la campaña del 2011 de Keiko Fujimori, aportó para la del 2016. Indicó además que Credicorp hizo una donación a Peruanos por el Kambio.

Credicorp es un holding de servicios financieros, gestión de patrimonios y mercados de capitales con presencia en Chile, Colombia y el Perú. Tiene entre sus subsidiarias al Banco de Crédito del Perú (BCP), Mibanco, Prima AFP, entre otros.

–Segundo testimonio–

Horas después de la declaración de Dionisio Romero, acudió a la fiscalía Roque Benavides Ganoza, presidente de la compañía minera Buenaventura.

A su salida de la sede fiscal, indicó que la empresa que dirige aportó US$200 mil para una “campaña en favor de la empresa privada”. “No aportó a ninguna campaña política”, dijo a la prensa.

El año pasado, Benavides señaló a este Diario que la Confiep entregó documentación sobre los aportes que hicieron en el 2011. “En el 2011 hubo una campaña presidencial y había una desorientación del público sobre las bondades de la empresa privada. Consideramos indispensable una campaña publicitaria para mostrar esas bondades”, apuntó.

–Reacciones–

El fiscal Rafael Vela Barba, jefe del equipo especial Lava Jato, consideró positiva la diligencia en la que se recibió la declaración de Romero Paoletti.

Vela explicó que si Keiko Fujimori acepta que recibió el dinero de Credicorp tendría que aceptar que la rendición de cuentas que dio ante la ONPE fue falsa. “Tendría que aceptar que el método del ‘pitufeo’ era parte de la modalidad dentro de la fase de ensombrecimiento del dinero”, señaló en Canal N.

A través de las redes sociales, Keiko Fujimori reconoció lo declarado por Dionisio Romero y dijo que hubo un compromiso por mantener en reserva los aportes privados. “Jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos”, acotó.

Agregó que con el testimonio de Romero se confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en el 2011.

“El aporte a Fuerza Popular no es de Odebrecht [...]sino que proviene de empresarios nacionales. Y la fuente, como lo ha declarado el señor Romero, es lícita”, expresó su abogada Giulliana Loza.

Lo que dijo Yoshiyama

Empresario fallecido

El año pasado, Jaime Yoshiyama Tanaka afirmó que un empresario que había fallecido hace dos años donó “varios cientos de miles de dólares en efectivo” para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

“Me busca Juan Rass-muss Echecopar, multimillonario, me sorprendió que me llamase y me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico”, dijo.

Yoshiyama Tanaka agregó que Keiko Fujimori desconocía de ese aporte. “Juan me pidió que guardásemos el secreto entre él y yo, y no se lo digamos a nadie”, manifestó.

Más testimonios

Diligencias previstas

El fiscal José Domingo Pérez ha programado recoger la declaración de más empresarios.

1. Luis Pérez Gubbins 18/11

2. Vito Rodríguez 19/11

3. José Graña 20/11

4.Óscar Espinoza 20/11

5. José Picasso Salinas 21/11

6. José de Romaña 21/11

7. Roberto Ramallo 22/11

8. Andrés von Wedemeyer 22/11

9. Gonzalo Andrade 25/11

10. Ricardo Trovarelli 25/11

11. Carlos Rodríguez Pastor 26/11

12. Luis Pérez Gubbins 26/11

13. Mariela García Figari 27/11

14. Marco García Varas 27/11