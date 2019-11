Tras declarar en una fiscalía por primera vez, el presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, contó a este Diario detalles de cómo su empresa y su familia aportaron a las campañas electorales de Keiko Fujimori, en el 2011 y 2016. También informó que aportó a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski del 2016.

— ¿Por qué decidió financiar con US$3,65 la campaña de Keiko Fujimori en el 2011?

Hacia finales del 2010 e inicios del 2011 el país estaba viviendo un momento muy difícil, un momento de zozobra ante la posibilidad de que un candidato financiado por el chavismo tomara el poder en el Perú. Habíamos visto como el presidente [Hugo] Chávez de Venezuela había hecho explícito su interés de exportar su política de socialismo del siglo 21 e inclusive invertía y gastaba millones de dólares en las campañas de los candidatos que eran afines a su pensamiento. Entonces veíamos que era una situación súper crítica y que en el Perú eso se traducía en el candidato Ollanta Humala y la Gran Transformación. Habíamos visto como Ollanta Humala aparecía en la televisión, en las reuniones que televisaba Chávez como su punta de lanza para las elecciones del Perú. Inclusive había versiones periodísticas de que se había encontrado millones de dólares en la valija diplomática venezolana que aparentemente iban para financiar esa campaña. Entonces era una situación súper delicada, peligrosa y excepcional en la política peruana. Ante ese riesgo nosotros decidimos hacer algo al respecto, riesgo para las empresas que lidero y para toda la economía del Perú y posiblemente para nuestra democracia.

— ¿Fue Keiko Fujimori quien le tocó la puerta o fueron ustedes quienes la buscaron?

No, ella no nos pidió nada, no nos tocó la puerta. Mas bien lo que vimos en coordinación con la gerencia es qué partido le podía hacer la pelea en la elecciones del 2011. Y según las encuestas este era Fuerza 2011. Entonces vimos que entre las herramientas que teníamos estaba solo la de apoyar a que un partido le pueda ganar en la lid de la democracia. Por eso es que decidimos apoyar al partido liderado por Keiko Fujimori.

— ¿Con quién fue el primer contacto en el partido?

Como yo no tenía contacto con la señora Fujimori le pedí a mi amigo de toda la vida Martín Pérez que nos haga el contacto, él sí la conocía. Yo le pedí que nos haga ese contacto y nos coordine las reuniones que fueron en la casa de Martín Pérez.

— ¿Reuniones en las que participó usted?

Sí. Recuerdo que hubo una primera reunión donde yo le indiqué a la señora Fujimori, creo que estaba allí también el señor [Jaime] Yoshiyama, que queríamos apoyar su candidatura, su partido, por las razones que acabo de explicar.

— ¿Ella le puso alguna condición para recibir el dinero?

No, ninguna.

—¿O usted se la puso?

Tampoco. No teníamos nada que pedir. El solo hecho de poder lograr de que el chavismo no tomara el control del país iba a ser más que suficiente para nosotros. Eso ya era un triunfo. No recuerdo las palabras exactas de la señora Fujimori pero se entendía que iba a aceptar el apoyo de parte nuestra.

—¿Ella les fijó el monto de los 3,65 millones de dólares?

No. Es más, el monto no se fijó ni siquiera al inicio sino que se fue gestando en la medida que veíamos cómo avanzaba la campaña y cómo subía en las encuestas el candidato financiado por Venezuela, y veíamos la potencia de la publicidad y la propaganda que él demostraba.

—¿Cómo fue la entrega del dinero, dónde se entregó y a quién?

No recuerdo el número exacto de las reuniones que tuvimos, pueden haber sido seis o siete.

— ¿Reuniones en las que siempre participaba Keiko Fujimori?

No necesariamente en todas estaba Keiko. A ver, siempre estaba alguno de ellos, pero no puedo precisar si ambos estaban en todas las reuniones, o si estaba uno o el otro [Keiko o Yoshiyama], pero ciertamente uno de ellos tenía que estar para poderles entregar el dinero.

— Les entregaba en efectivo en sus manos.

Sí en efectivo.

—¿En un sobre?

En un maletín.

—¿Entonces si fueron siete reuniones podemos decir que los 3,65 millones de dólares se entregaron en igual cantidad de armadas?

Seis o siete.

— ¿Keiko Fujimori no les dijo ‘mejor bancarizamos el dinero’ en aras de la transparencia?

No. Yo decidí que fuera así en efectivo porque yo tenía mucho miedo a las represalias que pudieran haber habido si es que ganaba un candidato de corte chavista. Habíamos visto cómo es que en Venezuela tratan a los empresarios y a los opositores de Chávez. Yo temía que pudieran haber habido represalias contra las empresas que lidero y contra mi familia, contra mi esposa y mis hijos. Entonces yo preferí que sea así para mantener la confidencialidad.

— ¿Cómo figuró ese aporte en el balance de la empresa, es decir, cómo consignaron ese dinero que estaba yendo a esta campaña electoral?

El dinero fue contabilizado adecuadamente en Credicorp y esas cuentas han sido auditadas por EY. Ahora cuál es la glosa de la contabilidad, no soy un contador, no sé exactamente qué dice la glosa.

— ¿Pero eso aparece en el rubro donativos? ¿Cómo es que figura?

No sé la glosa exacta, pero me imagino que por la cuantía. A ver, sin duda es un monto muy alto, pero hay que considerar que los gastos de Credicorp suman más de dos mil millones de dólares, entonces relativo a los gastos de Credicorp esto no llega ni al 0,2%. Yo no sé si existe una glosa para un rubro tan pequeño de gastos en relación a los gastos de la corporación. Puede haber sido por ejemplo gastos varios o algo así.

— Si usted no hubiera sido citado por el fiscal José Domingo Pérez, seguramente no hubiera revelado este aporte.

Bueno, ya mi directorio sabía del tema. No necesariamente hoy, pero en alguna ocasión lo podía haber dicho, sí.

— ¿Usted sabe de otros empresarios que hayan donado?

No, no conozco. En esa época muchos estábamos muy preocupados sobre qué podía pasar con el futuro de nuestro país si es que iba por el camino de Venezuela y no queríamos que eso ocurra, pero cada uno ha tomado su propia decisión, así que desconozco qué cosa habrán decidido ellos.

— Seguro habrá quienes cuestionen que usted revele esto cuando esta por verse en el Tribunal Constitucinal si se anula o no la prisión preventiva para Keiko Fujimori. Algunos pensarán que esto la va a perjudicar.

Mire, mi objetivo acá no es perjudicar a nadie, es solamente explicar por qué se dieron estos aportes, tanto en el 2011 como en el 2016, y el contexto en el que se dieron, que me parece muy importante. En cuanto a mi citación en la fiscalía eso estaba predeterminado hace varias semanas. No ha sido una decisión de último momento.

— Otros dirán que es un salvavidas porque ahora ella podría insistir en que su campaña no la financió Odebrecht sino que era el dinero de Credicorp, que es de procedencia legal.

A ver, la razón por la que estoy acá es para explicar por qué se hicieron estos aportes. Lo demás, yo no lo manejo.

— ¿Qué otras campañas presidenciales ha financiado el grupo Credicorp?

En el 2016 también aportamos a la campaña de Peruanos por el Kambio. Habíamos decidido que estas decisiones se tomaban ya con un órgano colegiado que es el comité ejecutivo, que ante la solicitud del grupo PPK decidió aportar 180 UIT en total, 60 UIT por el Banco de Crédito, 60 UIT por Mi Banco y 60 UIT por Pacíficos Seguros. Pero del lado de la familia, las personas naturales decidimos apoyar a Fuerza Popular, en esa ocasión con US$450 mil de los fondos propios de la familia.

— ¿Y por qué razón en el 2016 deciden apoyar a dos candidatos que competían entre ellos?

Es que las personas que toman la decisión no son las mismas, en uno fue el comité ejecutivo de la corporación Credicorp y en el otro fue la familia que son personas naturales que tienen otras opiniones.

— ¿Por qué el apoyo a PPK?

En Credicorp veíamos que era un grupo organizado que defendía las ideas de libre mercado e inversión privada, que son las que siempre proponemos como las adecuadas para el desarrollo del país y mi familia pensaba que mas bien era el grupo de Fuerza Popular el que mejor iba a representar esas mismas ideas.

— ¿Y usted por cuál de los dos se inclinaba?

[Sonríe] Prefiero no decir.

—¿Ha financiado campañas de candidatos al Congreso en el 2011 y el 2016?

No.

— ¿Ha medido el impacto que tendrá esta revelación que ha hecho para el grupo Credicorp?

Difícil medir el impacto para el grupo, no puedo medir todas las consecuencias que pueda tener, sin embargo, cuando pienso en esto y medito en el tema creo que fue la decisión correcta, la decisión responsable en el momento, muchos años después en otro contexto hay personas que pueden ser muy críticas a esa decisión, ya sea por el monto que fue muy grande o porque se mantuvo en reserva por mucho tiempo. Felizmente entre la primera y la segunda vuelta hubo ese cambio tan extraordinario de dejar el polo rojo por la camisa blanca y de pronto cambió y dijo ya no más la Gran Transformación y ahora vamos con la Hoja de Ruta. Hubo muchos factores para que eso ocurra, fue una gran cosa.

— ¿Qué diría usted a los ahorristas del Banco de Crédito, por ejemplo, que en las redes ya están diciendo ‘ahora ya sé a dónde se van los intereses que pago’, ‘lo que me cobran por reponerme una tarjeta’?

Ello están pensando que su dinero sirve para finalmente financiar candidatos. Les diría que esto no son los dineros de los ahorristas ni de los cuenta corrientistas, ese dinero que se ha aportado a estas campañas es dinero de los accionistas. Y les diría que en realidad el objetivo y lo que yo tenía en mente con estos aportes era mas bien defender los intereses de los más de 40 mil colaboradores en Credicorp y más de 31 mil colaboradores en otras empresas del grupo, además de los cientos de miles de accionistas directos e indirectos a través de las AFP, y los que queríamos era defender este patrimonio que teníamos de el riesgo de que el país vaya en la dirección que ha ido Venezuela.

— ¿Volvería a apoyar una campaña presidencial de Keiko Fujimori?

Bueno, ahora la ley es muy explícita y ya no permite que las personas jurídicas financien ninguna campaña.