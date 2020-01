El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume afirmó este martes que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República haciendo uso de “una figura inexistente en la Constitución” como la negación fáctica de la confianza.

"Acá irrumpir en el hemiciclo fue inconstitucional desde mi punto de vista. Utilizándose una figura inexistente [la negación fáctica] en la Constitución se ha disuelto el Congreso. La cuestión de confianza se puede aceptar o denegar", sostuvo en una entrevista con Willax TV.

"Es como si el presidente del Congreso fuera a Palacio de Gobierno cuando el presidente está reunido con los ministros y diga 'bueno, si no me dejan entrar están negando el pedido que yo quiero hacer'. No se puede actuar así", señaló.

En otro momento, Blume aseguró que varios integrantes del TC “incluso algunos que votaron a favor” de declarar infundada la demanda competencial de la Comisión Permanente contra el Poder Ejecutivo están de acuerdo con “establecer pautas” para que no se use “la figura de la negación fáctica en un futuro”.

"Hay algunos magistrados que han firmado o han suscrito la posición de la mayoría que también han hablado de fijar pautas, entonces, hemos quedado que en estos días vamos a entregar al ponente las pautas que deben fijarse para evitar que en un futuro se pueda usar la figura de la negación fáctica", manifestó.

El Tribunal Constitucional, por una votación de 4 votos contra 3, decidió respaldar la ponencia del magistrado Carlos Ramos, que desestimaba el recurso plantado por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, el cual buscaba dejar sin efecto la disolución del Congreso de la República dispuesta por Vizcarra Cornejo el pasado 30 de setiembre.