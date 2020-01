El futuro de los abogados Marco Tulio Falconí y María Zavala como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se definiría el miércoles, cuando se presenten nuevamente ante la Comisión Especial, que hoy decidió suspender la juramentación de ambos a la institución que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Falconí es abogado por la Universidad Católica de Santa María y también fue elegido congresista para el periodo 2011-2016. En el proceso para la JNJ, obtuvo un puntaje de 81.50 en el resultado final del segundo concurso, por lo que fue declarado apto para ser titular de este importante organismo, que cual deberá nombrar y ratificar a jueces y fiscales de todo el país.

Una serie de sucesos han puesto a este abogado en el ojo de la tormenta, pero también a la comisión que está presidida por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, e integrada por los titulares del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República; así como representantes de las universidades públicas y privadas.

Si bien tras revelarse los primeros cuestionamientos a Falconí a nombre la comisión se emitió un comunicado defendiendo el proceso que dio como ganador al abogado, al menos dos de sus integrantes (la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la presidenta del TC, Marianella Ledesma) ya señalaron que nunca se les consultó nada a sus instituciones.

Incluso, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, ya ha planteado que se suspenda la juramentación —prevista para este mediodía— debido a una falta de transparencia. En esta coyuntura, la comisión especial se reunirá esta mañana para definir la situación.

Marco Falconí ha sido congresista en el periodo 2011-2016.





¿Un 10% de ventaja?

A un lado del puntaje de Falconí de 81.50 en el cuadro de méritos publicado por la comisión seleccionadora figura un asterisco, que hace referencia a que allí se incluye una “bonificación del 10% por haber acreditado ser licenciado de las FF.AA.”

Sin embargo, este beneficio no aplicaría para el caso de Falconí. La Ley 29248 precisa que los egresados de colegios militares no tienen la condición de licenciados y, por ende, tampoco les corresponden esos beneficios.

Así lo remarca la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, una de las integrantes de la comisión seleccionadora, en su voto singular para que se declare “no apto” a Falconí.

El abogado presentó una constancia de servicio militar expedida por el Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa, del cual egresó en 1975.

Mención aparte es que la ley con la que se determina esos beneficios del 10% en postulaciones en puestos de trabajo se da en 2008, a propósito de la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar. Varios años después de que Falconí culminó su supuesto servicio.

“Los beneficios de la ley fueron establecidos para hacer atractiva la incorporación de los jóvenes al servicio militar, por lo que no resultaría aplicable al presente caso”, señala Ávalos al respecto.

Además, esta bonificación del 10% se da “en concurso para puestos de trabajo en la administración pública”. Existen cuestionamientos sobre si ello aplicada para un alto cargo como un integrante de la JNJ.

Audios con Hinostroza

El Comercio reveló la semana pasada que Marco Falconí registra 18 llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como presunta cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una organización dedicada al tráfico de influencias en la judicatura peruana. Las conversaciones se dan entre 2015 y 2017.

También registra otras tres llamadas con el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, investigado también por la fiscalía por el mencionado caso.

Registro de comunicaciones entre integrantes de la Junta Nacional de Justicia e investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Marco Tulio Falconí, quien ha ocupado el puesto cinco de siete integrantes de la JNJ, postuló en tres ocasiones al cargo de vocal supremo, entre el 2004 y el 2006, sin éxito.

Sobre el registro de llamadas, Falconí sostuvo a El Comercio que se trata de coordinaciones en el 2017, para la presentación de su libro sobre el secreto bancario y el exjuez se encargó del aspecto penal. Mientras que, en el caso de Gálvez, fue porque había publicado un libro sobre sobre lavado de activos, tema relacionado a investigaciones que realizaba.

El domingo y ante los diversos pedidos para que de un paso al costado, Marco Tulio Falconí afirmó que no renunciará al cargo.

“Definitivamente no. Cuando me presento, a diferencia de otros, he presentado mis certificados de antecedentes penales y policiales. En 38 años de ejercicio profesional jamás he tenido queja o denuncia". Definitivamente tengo que ir porque es mi responsabilidad. Este proceso ya concluyó, si hoy puede haber una variación estaríamos atentando contra el principio de seguridad jurídica", expresó a Canal N.

Las llamadas de Zavala

María Zavala, exministra de Justicia, registra 16 comunicaciones con exjueces implicados en la red de corrupción de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Por el momento, las llamadas intercambiadas con César Hinostroza se registran en 2015 y el 2016. Seis llamadas en total, entre las que le hizo ella al entonces juez y viceversa.

Para inicios del 2016, Hinostroza Pariachi fue nombrado juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia por el CNM.

Una de las llamadas se hizo el 10 de febrero del 2016, un día después de que la Sala Plena de la Corte Suprema -de la que participó Hinostroza- realizó una sesión donde se eligió a los representantes del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Segundo Morales Parraguez salió electo como representante titular, mientras que María Zavala Valladares fue designada suplente en dicho cargo.

En diciembre del 2016, Zavala Valladares también recibió la llamada del fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova, que desde esa época viene desempeñándose como integrante del Jurado Nacional de Elecciones(JNE) como representante del Ministerio Público.

En el 2017, mantuvo cuatro comunicaciones con el entonces consejero Sergio Iván Noguera Ramos, hoy con comparecencia restringida por los presuntos delitos de corrupción en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Noguera Ramos, ha sido señalado por el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos como uno de los consejeros que ayudó a que el exjuez del Callao, Daniel Peirano, sea repuesto en su cargo de magistrado en mayo del 2016.

En el registro de las comunicaciones que recibió el celular de María Zavala, figuran dos llamadas, en marzo del 2018, que le hizo el entonces juez superior Daniel Peirano.

El reporte que obra en manos de las autoridades, también muestra otras dos llamadas que Zavala Valladares le realizó en marzo del 2018 al entonces presidente de la Corte Superior de Lima Sur, Marco Cerna Bazán.

Bazán dejó el cargo de juez y ahora es investigado tras publicarse un audio de la llamada telefónica de marzo del 2018 que sostuvo con César Hinostroza en el que habría ofrecido puestos de trabajo.