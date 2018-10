Keiko Fujimori: “Se me está privando del derecho a tener un juez imparcial”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la imparcialidad del juez Richard Concepción Carhuancho e indicó que este no debe definir el pedido de prisión preventiva que el fiscal José Domingo Pérez ha planteado en su contra en marco de la investigación que le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Fujimori Higuchi indicó que Concepción Carhuancho tuvo que inhibirse después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que dejó su efecto su detención preliminar y la de otros 19 implicados en los aportes a Fuerza Popular, haya advertido que el juez copió y pegó los argumentos del fiscal Pérez sin aportar una propia fundamentación.

“Se me está privando del derecho constitucional de tener un juez imparcial”, manifestó anoche la ex candidata presidencial en conferencia de prensa.

También dijo que existe “una clara sociedad” entre el fiscal Pérez y el juez Concepción “para meterme presa a como dé lugar”.

La ex congresista cuestionó que Pérez, al momento de solicitar su prisión preventiva por 36 meses, no le haya entregado a su defensa legal todos los documentos de su acusación. Añadió que faltaban 500 páginas. “Cómo pretenden que nos defendamos si no sabemos de qué se nos acusa”, subrayó.

Keiko Fujimori consideró que otra “gran irregularidad” en la acusación del fiscal es que hay 300 elementos de convicción para probar el lavado de activos en Fuerza Popular, pero que estos no están individualizados. “Lo que corresponde es saber cuáles de esos elementos corresponde a cada uno de las personas”, complementó.

La ex candidata presidencial aseguró que la prisión “es para los culpables”, pero no para los procesados salvo que existe peligro de fuga que, agregó, en su cada no hay riesgo.

Keiko Fujimori sostuvo que no tiene temor a afrontar una investigación, pero que deben hacerlo en libertad.

“Pido a los otros partidos que están siendo investigados como organizaciones criminales a que se pronuncien, es inaceptable que se criminalice la política”, manifestó.

Para finalizar, Keiko Fujimori indicó que no sabe quién es el testigo protegido que declaró ante la fiscalía.