La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no respondió hoy el interrogatorio del Ministerio Público en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. El fiscal José Domingo Pérez informó que se acogió a su derecho a guardar silencio.

“La interna Keiko Fujimori se acoge a su derecho a guardar silencio, es parte de su derecho contemplado en el Código Procesal Penal. Se dio por terminada la diligencia y se levantó el acta correspondiente”, señaló el fiscal a su salida del centro penitenciario.

Casi en paralelo, Keiko Fujimori publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que explica los motivos de su decisión. Indicó que pese a que siempre ha colaborado con la justicia “la actitud del fiscal a cargo de mi caso ha estado marcada por la violación sistemática del debido proceso”.

Añadió que el fiscal “mientras ocultaba documentación reservada a mi defensa, la filtraba en simultáneo a los medios cada vez que se iba a decidir algo importante”.

“Durante más de 19 años he colaborado con la justicia, y en este caso llevo 4 años asistiendo a declarar las veces que he sido requerida, incluso en una de ellas se me detuvo dentro de las instalaciones del Ministerio Público y en otra anterior se allanaron los locales de Fuerza Popular”, indicó.

“No existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso. No es casualidad que haya programado mi declaración en la semana decisiva que el TC está debatiendo mi libertad. No voy a prestarme al juego perverso de un fiscal que quiere escribir un nuevo capítulo de su serie de abusos y atropellos”, detalló Keiko Fujimori.

Mientras en el Tribunal Constitucional (TC) se seguirá debatiendo el recurso de hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, la excandidata presidencial de Fuerza Popular es interrogada por el fiscal del equipo especial en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

El representante del Ministerio Público llegó alrededor de las 10 de la mañana al centro penitenciario, a fin de tomar una ampliación de declaración de la excongresista. Esto luego del testimonio del empresario Dionisio Romero Paoletti, quien declaró que Credicorp entregó US$3,6 millones a su campaña presidencial del 2011, información que hasta el momento no se había hecho pública.

Tras las revelaciones, Keiko Fujimori, a través de sus redes sociales confirmó lo dicho por Romero Paoletti y dijo que el dinero no fue declarado porque se le pidió “reserva” sobre el aporte.

A la declaración de Romero Paoletti se sumó la del empresario Vito Rodríguez, del Grupo Gloria que ha reconocido ante la fiscalía que dio un aporte de US$200 mil a la campaña de Keiko Fujimori.

Al igual que las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, lo que dirá la investigada no podrá ser analizado como parte del hábeas corpus que se ventila en el Tribunal Constitucional.

Esta iba a ser la segunda vez en el año que Fujimori Higuchi declarará ante el fiscal Pérez desde el centro penitenciario. El primer interrogatorio se desarrolló en marzo y por largas horas.