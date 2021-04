Conforme a los criterios de Saber más

La reforma total de la Constitución de 1993 fue la bandera que enarbolaron durante sus campañas algunas de las agrupaciones que conformarán el próximo Congreso. Sin embargo, en lo que se avizora como un Parlamento fragmentado, esta iniciativa no tendría el respaldo de la mayoría.

El Comercio conversó con virtuales legisladores electos de las 10 bancadas que integrarán el próximo Congreso –de acuerdo con resultados preliminares de la ONPE– para saber si están a favor del cambio total de la Constitución o solo de realizar reformas específicas.

Panorama

Los virtuales congresistas de cuatro tiendas políticas manifestaron estar a favor de la redacción de una nueva Constitución y de la convocatoria a un referéndum, mientras que los de otras seis apuntan solo a hacer reformas, sobre todo en el espectro político.

Trasladando estas posiciones a los votos –en el caso de que las bancadas estuvieran alineadas con lo dicho por sus representantes– solo 49 congresistas estarían a favor de una nueva Constitución y referéndum, mientras que 81 estarían del lado de solamente plantear reformas.

Son dos las vías para el cambio total o parcial de la Constitución y estas pasan por el mismo Congreso. La primera, en la que en una primera votación el Parlamento la apruebe con 66 votos (mayoría absoluta de la mitad más uno) y esto sea ratificado en un referéndum. La segunda, que se apruebe en dos legislaturas ordinarias y consecutivas con 86 votos (mayoría calificada de dos tercios). La Constitución no contempla la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, que es el resultado del quebrantamiento de la democracia.

La mayoría de los entrevistados por este Diario coincide con lo manifestado en campaña por quienes fueron los candidatos presidenciales de sus agrupaciones. Sin embargo, hay algunos matices que resaltar. Por ejemplo, cabe recordar que una bancada como Acción Popular no siempre ha tenido votaciones en bloque.

Por otro lado, el margen de acción dependerá también de los acuerdos y consensos una vez instalado el nuevo Congreso.

María del Carmen Alva (Acción Popular) refirió que no están de acuerdo con el cambio de la economía social de mercado y se debe buscar consensos. “Como no estaremos en el Ejecutivo y tenemos un Congreso fragmentado, tenemos que tratar de lograr consensos primero en el Congreso y tener una agenda común”, dijo. Sobre un referéndum, dijo que ese es un tema que se debe revisar y ver qué puntos sería necesario modificar. Durante la campaña electoral, Yonhy Lescano apostó por una nueva Constitución y la vía para un referéndum.

Alva agregó que aún no se han reunido como nueva bancada, pero señala que “la propuesta de Juntos por el Perú y Perú Libre era totalmente diferente a la de nosotros”. “Es mi posición personal. Ahora que vamos a ser una bancada de oposición, constructiva, nuestra perspectiva es diferente. Hay que ver quién asume el gobierno”, añadió.

Flor Pablo (Partido Morado) dijo que la Constitución tiene que ser actualizada “a los nuevos tiempos”, y por tanto que en el primer año el Legislativo conforme un comité de expertos, que sea el espacio para una “revisión responsable”. “Que cambiemos la Constitución inmediatamente no va a cambiar la situación o calidad de vida en el momento”, agregó. Finalmente, que en el segundo año se pueda “entrar a un referéndum e implementar las recomendaciones” del equipo.

“Acá se puede vacar presidentes, hay una situación de fragilidad que hemos visto en estos cinco años, son temas que hay que mirar. En términos de derechos, que el internet sea derecho fundamental es importante, los derechos civiles, también lo vinculado a la relación del Estado respecto del mercado. Evitar ir en contra de derechos de trabajadores o medio ambiente”, comentó.

Más opiniones

Zaira Airas (Perú Libre) dijo a El Comercio que el partido apuesta por la “primera Constitución del pueblo. Nada por imposición, todo por consenso. Primero convocar a un referéndum para que la población se manifieste y nos diga si quiere o no la nueva Constitución”.

Anotó que, una vez instalado el Congreso y de presentarse el proyecto, podría este tener un respaldo mayor. “Vamos a erradicar la pandemia y a la par vamos a llamar a referéndum para que la población se manifieste si quiere o no una nueva Constitución”, agregó. Intentamos comunicarnos con posibles candidatos electos, pero no respondieron nuestras llamadas.

Hernando Guerra García (Fuerza Popular) comentó que “toda Constitución puede ser cambiada y con el paso del tiempo puede tener cambios”, pero resaltó que la actual Carta Magna “nos ha ayudado mucho a tener estabilidad macroeconómica, que es muy importante para un país; a poder mantener una independencia del Banco Central de Reserva (BCR), que es básico para alejarnos de políticas populistas”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se plantee la convocatoria a un referéndum, dijo que ellos no consideran “que se deba hacer una modificación de la actual Constitución. Si no creemos, no apoyaríamos esa iniciativa”.

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), respondió que no es necesario cambiar la Constitución. Sí hay temas que revisar y “reformas que hacer, pero la Constitución que tenemos tiene una tabla completa de los derechos fundamentales de las personas”. Resaltó que la Carta Magna es el soporte para la separación de poderes y garantiza también las libertades individuales.

“En cuanto a los modelos económicos, en este no creo que nos haya ido mal. Es un tema que hubo malas gestiones, malos manejos de presupuestos y canon, y eso no es responsabilidad de la Constitución”, comentó. Por tanto, que se pueden hacer cambios específicos para fortalecer las instituciones. “La ley no soluciona los temas económicos, como tampoco soluciona la moral del pueblo”, concluyó.

Jorge Montoya (Renovación Popular) se mostró a favor de que permanezca la Constitución y, si se desea hacer algunas modificaciones, estas pueden ser discutidas. “Pero modificaciones que no afecten la estructura de la Constitución”, dijo.

¿Referéndum? “No estaría de acuerdo. El país está en crisis, una crisis económica y de salud. No podemos perder el tiempo en cosas que no nos traen ningún beneficio. [...] Sería un acto de irresponsabilidad política llamar a un referéndum para el cambio de Constitución”, agregó.

Alejandro Cavero (Avanza País) respondió a este Diario que “la Constitución tiene que reformarse, no cambiarse totalmente. No creo que necesitemos una Asamblea Constituyente ni empezar de cero para reformar las cosas que hay que reformar”.

Sin embargo, añadió que estas modificaciones deberían apuntar al modelo político e institucional, “que no funcionan bien en la Constitución y es ahí donde tenemos que tratar de ver cómo reformamos la política y mejoramos la representación”. Resaltó que el capítulo económico de la Constitución “ha funcionado bien y debemos preservarlo, y ceo que la gran mayoría de reformas deben ser en el campo político”.

Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) resaltó que se podría introducir un mecanismo en la Constitución actual para que exista la figura de Asamblea Constituyente, “o lo que Juntos por el Perú ha planteado es aprobar una ley de referéndum para que la gente decida si se aprueba o no una nueva Constitución, que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú y convocar a esa Asamblea Constituyente”, detalló.

La virtual congresista añadió que la bancada no será una “que busque aprobar las cosas por medio de las imposiciones, violencia o amenazas. Lo que nos gustaría hacer es un proceso pedagógico entre nosotros los congresistas. Ya estamos en una etapa de trabajar. El tema pedagógico va a ser importante, primero para que la gente tome consciencia de lo que permite y no la actual Constitución. Hay muy poca información sobre lo que necesita esta Constitución”, señaló.

Carlos Anderson (Podemos Perú) considera que la Constitución de 1993 es un marco referencial “lo suficientemente sólido para permitir el crecimiento económico y los derechos ciudadanos”.

Pero, como expresó, no cree que sea “la octava maravilla” ni que haya la “necesidad de cambiarla porque sea la razón de todos los males”. Añadió que la Carta Magna tiene su propio mecanismo de cambio. “En la medida que es un ente vivo que tiene que reflejar los cambios de la sociedad, habrá que hacer modificaciones como se ha venido haciendo. Deberíamos seguir caminando por esa ruta en lugar de desviar la atención hacia la creación de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución”, dijo.

Desde Somos Perú, el excandidato presidencial Daniel Salaverry señaló en marzo de este año que la propuesta del partido era una nueva Constitución. Por su parte, José Jerí también planteó que se construya una “Constitución del Bicentenario en la cual se reivindiquen derechos, se deroguen algunos principios como contratos ley que nos amarran mucho y al mismo tiempo poner la bicameralidad. Las leyes tienen que ser mucho más meditadas”, dijo a la Agencia Andina. El Comercio intentó comunicarse con congresistas electos de Somos Perú, pero no recibimos respuesta.

MÁS DATOS

Virtuales congresistas señalaron algunos puntos de agenda en los que coinciden. Hernando Guerra García, María del Carmen Alva, Gladys Echaíz y Alejandro Cavero, además de José Jerí, se han pronunciado en favor de promover reformas políticas como el retorno a la bicameralidad.

Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, dijo a El Comercio que la Constitución no contempla la posibilidad de que el presidente convoque a una Asamblea Constituyente.

que la Constitución no contempla la posibilidad de que el presidente convoque a una Asamblea Constituyente. Pedro Castillo, candidato a la presidencia por Perú Libre, dijo hace 10 días a RPP Noticias que “si el Congreso dice que no” a un cambio de la Constitución, “creo que habrá que hacer lo que dice el pueblo” . “Tenemos que volver a plantear al Congreso y, si no está de acuerdo, tenemos que asumir las facultades presidenciales” , añadió. “Si hay un Congreso, que el pueblo clama que haya una Constitución, que se instale una Asamblea Nacional Constituyente y hay un Congreso que está fraccionando, viendo sus intereses políticos, económicos, de grupo, ¿cuál vale más?, ¿el interés personal o el país?”.

a un cambio de la Constitución, . , añadió. Urviola señaló que si bajo ese esquema se apuntaría a disolver el Congreso, “estaríamos ante la misma situación de Fujimori, que cerró el Congreso, pero no constitucionalmente y luego convocó a un Congreso constituyente”.

