“A Maduro no le asiste un derecho para asistir a la cumbre" El ex canciller Allan Wagner manifestó que se trata de un foro no institucionalizado y consideró que asistencia del presidente venezolano ocasionaría "un incidente diplomático"

"La Cumbre de las Américas no es un organismo internacional", enfatizó. (Foto: Andina/ Video: Canal N)