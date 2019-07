Pérez Tello: Hoy es responsabilidad de EE.UU. que Alejandro Toledo no se fugue

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, consideró que el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo, detenido en Estados Unidos, está “mejor hoy que antes” de que se produzca esta medida porque existe la “certeza” de que no podrá escaparse.

Pérez Tello agregó que en este momento es responsabilidad de Estados Unidos que el exjefe de Estado afronte el proceso que sigue en el marco del Caso Odebrecht.

“Estamos mejor hoy que antes de la detención porque antes de la detención él [Alejandro Toledo] era un hombre que podría transitar con libertad. Hoy es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos que no se fugue. Estados Unidos no va a arriesgarse a un escándalo internacional […] Yo creo que hoy estamos mucho mejor que antes en términos de la certeza de que no se va a escapar”, afirmó en Canal N.

La exministra estimó que el proceso de extradición de Toledo Manrique podría tomar entre dos y cuatro años, contabilizando desde la audiencia de fianza programada para este viernes 19 de julio.

“Pueden ser entre dos y cuatro años, que era lo que el informe en su momento planteaba, contando desde el viernes que es la audiencia […] Espero que sean dos, que haya eficiencia, no nuestra porque tampoco depende de lo que haga el Perú, ahora está en manos del sistema [de Estados Unidos]”, explicó.

Detalló también que el exmandatario puede presentar “hasta tres hábeas corpus dependiendo de la instancia”, dilatando el tiempo del proceso.

Además, refirió que la defensa de Alejandro Toledo en la que alega tinte político, no pone en riesgo al Perú ya que no es el único funcionario investigado por el delito de lavado de activos.

“Hay una cosa que limpia de ese riesgo al Perú y es que todos los expresidentes de todos los partidos políticos están siendo procesados e investigados, entonces, en todo caso habría una lógica política del sistema de justicia, que eso es bien difícil de creer. Tenemos problemas en el sistema, muy graves, pero en el caso de Toledo, se evalúan los hechos, se evalúa la causa probable, y eso se ha evaluado”, manifestó.