La congresista no agrupada Maritza García señaló que la indagación previa que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso abrir para determinar si hubo favores políticos en el primer intento de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) servirá para demostrar que no hubo responsabilidad penal en el indulto otorgado a Alberto Fujimori.

“Yo descarto que haya un hecho delictivo. Estoy segura y casi convencida de que al final de la investigación, el caso va a pasar al archivo porque era una prerrogativa constitucional [de PPK]”, indicó a El Comercio.

Maritza García consideró que “es bien difícil” que se determine algún delito en el otorgamiento del indulto, debido a que “no guarda coincidencia el tema de la solicitud del indulto con el tema de la vacancia”.

“Estoy de acuerdo con que se investigue y estoy convencida de que no habrá responsabilidad penal. Yo estoy segura de que no fue un favor político”, acotó.

La congresista dijo que no hay temor en que se revise el trámite del indulto, porque si la Corte IDH “no ha revocado ni lo ha dejado sin efecto, creo que ya eso dice bastante de la tramitación”.

Asimismo, su colega Clayton Galván negó que el ex presidente haya pactado un acuerdo con los diez congresistas que pertenecían a Fuerza Popular y que se abstuvieron de votar en el debate de la vacancia.

“Nunca ha existido ningún tipo de acuerdo ni reunión ni conversación ni otro tipo de convenio sobre este tema [...] Que haya un favor o un convenio con los congresistas que nos hayamos abstenido en la votación a cambio del indulto es totalmente falso”, expresó.

-Investigación preparatoria a Kenji Fujimori-

Sobre la decisión de Pablo Sánchez de formalizar la investigación preparatoria contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel en base a la denuncia constitucional aprobada en el Congreso, Maritza García dijo que confía que saldrán absueltos.

“Yo confío en que finalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial van a darle la razón a los congresistas porque no hay medios probatorios para poder acreditar la comisión de un delito en materia penal. Nosotros sabemos todos cómo se han trabajado los videos”, señaló.

Por su lado, Clayton Galván consideró que “sería algo injusto” que la justicia determine en contra de los legisladores, ya que las conversaciones que sostienen en los videos se trata de “un tema congresal y amical”.