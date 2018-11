Mark Vito Villanella sobre investigación: "Estoy sorprendido, no soy político"

El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, aseguró estar sorprendido por haber sido considerado como imputado en la investigación preparatoria por presunto lavado de activos en la campaña de Fuerza 2011.

"Me han incorporado ayer en la investigación contra Keiko Fujimori y los aportes a la campaña (del 2011). Mi primera reacción es que estoy completamente sorprendido. No soy un político, no estuve en ese proceso. Me han traído de otro proceso con una acumulación y obviamente es para callarme", comentó en declaraciones a Canal N.

El fiscal José Domingo Pérez decidió, este 5 de noviembre, acumular dos carpetas de indagaciones al caso que inició en base a las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht que considera que hubo aportes ilícitos de la constructora brasileña a favor de Keiko Fujimori en el 2011.

Según las indagaciones, Mark Vito Villanella habría cometido el delito de lavado de activos a través de la compra de dos terrenos en Chilca con fondos que consideran bajo sospecha de ser ilícitos.

"Del 2005 al 2011 trabajé en IBM por 144 mil dólares anuales. Trabajé ahí siete años. Con matemáticas simples, son más de 800 mil dólares en ingresos. Después de IBM, trabajé en logística aquí en una empresa de fletes y aduanas [...] y abrí mi propia empresa MVV Bienes Raíces", comentó el esposo de Keiko Fujimori.

En una entrevista a RPP, el ahora investigado por presunto lavado de activos detalló que solo en el 2017 vendió en total 112 inmuebles a través de su empresa, incluyendo lotes, oficinas, estacionamientos y depósitos.

Mark Vito Villanella cuestionó que el fiscal haya incluido toda su hoja de vida para sustentar la acumulación de las dos investigaciones y para considerar que había elementos para considerarlo como posible imputado del delito de lavado de activos.

En otro momento, Mark Vito Villanella detalló que los terrenos los compró por su cuenta, con su propio dinero y sin ningún tipo de participación de Keiko Fujimori.

"La compra es de Mark, como persona natural con separación de bienes. Soy el único participante. Keiko no tiene nada que ver con esa compra [...] Es inversión únicamente mía", precisó.

Para Mark Vito Villanella, esta investigación preparatoria en su contra es parte de una campaña contra toda la familia de Keiko Fujimori en la cual es incluido solo por ser el esposo de la lideresa de Fuerza Popular.