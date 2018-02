Mercedes Aráoz respalda a PPK y pide frenar "la inestabilidad"

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, exhortó a la oposición a que se deje de promover la inestabilidad política en medio de pedidos para que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), renuncie a su cargo o para consolidar una nueva moción de vacancia en su contra.

"Mi total respaldo al presidente PPK. Fuimos electos por el pueblo para gobernar y trabajar concentrados en el Perú y sus ciudadanos. No continuemos promoviendo la inestabilidad", escribió Aráoz en su cuenta de Twitter.

La primera ministra se refirió a las declaraciones que hiciera PPK en la Cámara de Comercio de Lima, donde aseguró que no renunciará a su cargo y que se defenderá ante mociones de vacancia. "Lo que está ocurriendo es que un grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia", consideró el mandatario.

Mi total respaldo al presidente @ppkamigo Fuimos electos por el pueblo para gobernar y trabajar concentrados en el Perú y sus ciudadanos. No continuemos promoviendo la inestabilidad. ¿Quién gana con estos ataques que dividen al país? Es el pueblo el que siempre pierde. — Mercedes Aráoz (@MecheAF) 19 de febrero de 2018

"¿Quién gana con estos ataques que dividen al país? Es el pueblo el que siempre pierde", comentó Aráoz en redes sociales.

La titular de la PCM, horas antes, había cuestionado a los sectores que ahora buscan promover una nueva vacancia contra el presidente PPK, e incluso al escritor Mario Vargas Llosa, por señalar que se debería apoyar una iniciativa así de probarse actos de corrupción.

"No hay pruebas y partir de que me da cólera porque dio el indulto humanitario [a Alberto Fujimori], como tengo rabia ante eso, no comparto otra vez la democracia. Eso es la incoherencia", dijo Aráoz en una entrevista a ATV.

