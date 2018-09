Nuevo Perú respalda cuestión de confianza planteada por Martín Vizcarra

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, expresó su respaldo a la cuestión de confianza planteada este domingo por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para que el Congreso apruebe las reformas constitucionales del Ejecutivo.

"Lo dijimos antes: si el Congreso bloquea las reformas y blinda a los corruptos, el Presidente debe plantear la cuestión de confianza. Saludo que lo haya hecho", escribió la ex candidata presidencial en su cuenta de Twitter.

Las legisladoras de la bancada de Nuevo Perú, Indira Huilca y Marisa Glave, también saludaron la decisión del jefe de Estado con el fin de lograr el referéndum para el próximo 8 de diciembre.

"Van a intentar presentarlo así, pero la mayoría de peruanos sabe que lo que está en disputa con la cuestión de confianza no es una 'confrontación' de dos grupos, sino impedir que una bancada siga bloqueando reformas profundas de las instituciones y el Estado que los ciudadanos reclaman", señaló Indira Huilca.

Por su parte, la parlamentaria Marisa Glave hizo énfasis en la dilación de mes y medio que se ha visto en el debate del Congreso sin poder resolver los cuatro proyectos de reforma constitucional.

"Reforma ya. Si el Congreso no ha sido capaz de resolver en un mes y medio cuatro proyectos de ley no tiene sentido que siga abierto. Si hasta el miércoles no hay voluntad de trabajo conjunto entonces que Martín Vizcarra siga firme con la cuestión de confianza", manifestó Marisa Glave.



Martín Vizcarra convocó a una legislatura extraordinaria para el miércoles 19 de setiembre a fin de que el primer ministro, César Villanueva, plantee la cuestión de confianza y solicitar que se aprueben las reformas políticas y de justicia entregadas al Congreso el pasado 9 de agosto.