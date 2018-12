El ex fiscal supremo Avelino Guillén señala que los políticos investigados por José Domingo Pérez son los más interesados en que este fiscal sea apartado de sus casos, y por tanto consideró que "moverán sus conexiones" para que esto ocurra.

— ¿Ve un intento de hostigamiento contra el fiscal José Domingo Pérez detrás de los procesos disciplinarios abiertos en su contra?

La información pública nos permite afirmar que estos ya no son hechos aislados, sino que es la ejecución de un plan sistemático contra el equipo que lidera el fiscal José Domingo Pérez. El objetivo es intimidarlo, entorpecer su trabajo, sacarlo de la concentración de los casos más importantes del país, que están a su cargo, para dedicarse a dar sus descargos. Ya son más de cuatro procesos.

— ¿Es válido que se le investigue por no haber guardado la discreción debida respecto al interrogatorio al fiscal Pedro Chávarry?

En esa declaración participaron el fiscal de la Nación, sus abogados, la abogada de la señora Keiko Fujimori, entre otros. Y en la resolución de la fiscal de control interno no se explica cuáles son los elementos para afirmar que él es la persona que ha filtrado la información. A él no le conviene para su estrategia de defensa estar filtrando el contenido de una declaración.

— ¿Y por supuesto incumplimiento de plazos en la investigación contra Keiko Fujimori y su esposo?

Acá estamos viendo un tema de control de plazos y esto ya ha sido objeto de impugnaciones ante las instancias superiores. Ante cualquier discrepancia en relación a la actuación funcional de un fiscal, se puede impugnar o solicitar su apartamiento. Pero ante su superior jerárquico, en este caso el fiscal superior Rafael Vela, que es el responsable del equipo especial de investigación.

— ¿No procede entonces un proceso disciplinario al interior del mismo Ministerio Público?

Es un error del Ministerio Público iniciar sucesivos procesos disciplinarios a un fiscal que tiene en sus hombros una responsabilidad muy grande. Él no está actuando a título personal, él está representando a una institución y todos estamos obligados a respaldarlo. Acá no se trata de una persecución a determinados líderes políticos, acá se está viendo la búsqueda de la verdad en relación a presuntos hechos de corrupción.

— ¿Estos procesos disciplinarios podrían concluir con su separación del cargo o de los casos que está viendo?

En el caso de filtración del contenido de una declaración se ha calificado, y está en la ley de la carrera fiscal, como falta grave, y al ser así la sanción disciplinaria puede ser una suspensión. Estoy convencido de que el fiscal Domingo Pérez sabrá explicar y sustentar su actuación funcional para que estos procedimientos sean archivados.

— ¿Y el incumplir plazos también es falta grave?

No es falta grave, puede ser una amonestación. Pero quiero decir que no es el momento oportuno para iniciar estos procesos justo en el momento que se está discutiendo el acuerdo final de colaboración con la empresa Odebrecht, cuando la fiscalía tiene programado importantes interrogatorios para enero, con toda la carga procesal que tiene Pérez.

— ¿Se está afectando la investigación de estos casos?

Está afectando la investigación porque el fiscal distrae gran parte de su tiempo en preparar sus descargos, que es un acto personal y no se puede delegar. Y tiene que buscar todos los elementos probatorios que respalden su posición, no es un asunto sencillo. El fiscal tiene que dejar de investigar para dedicarse a responder los procesos disciplinarios. Eso es muy delicado.

— ¿Se puede pensar que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry está direccionando estos procesos disciplinarios?

Yo tengo claro que los políticos involucrados en las investigaciones a cargo del fiscal José Domingo Pérez no lo quieren a él como investigador y van a hacer lo indecible para que él sea cambiado, retirado, y van a mover todas sus conexiones, que al parecer mantienen en el sistema judicial, para que él sea apartado del conocimiento de estas investigaciones por su independencia y porque está comprometido con las investigaciones.

