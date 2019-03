Odebrecht: interrogatorios a Jorge Barata fueron postergados para abril

Los integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, entre ellos los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche, decidieron este martes postergar los interrogatorios al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, inicialmente programados entre el 12 y 15 de marzo, para abril.

De acuerdo al acta de coordinación superior, a la que tuvo acceso El Comercio, los fiscales adoptaron esta medida por dos hechos puntuales: el primero “obedece a razones de estrategia” y el otro porque aún no han recibido a través de la cooperación judicial las declaraciones que tomaron hace dos semanas en Curitiba a los ex ejecutivos de la referida empresa brasileña.

►Lourdes Flores declaró ante fiscalía por campaña de Alan García del 2006

►Caso Chávarry: subcomisión sigue sin designar delegado por falta de quórum



Entre estos se encuentran Marcos Queiroz Grillo, Luiz Fernando De Castro Santos, Sergio Nogueira Panicali, Igor Braga Vasconcelos Cruz, Luiz Eduardo da Rocha Soarez y Raymundo Trindade Serra.

“[Contar con estos testimonios] conllevaría a que la declaración que se tome al señor Jorge Barata pueda sustentarse con mayor información que fluya de tales declaraciones, lo que sería útil para la obtención de una declaración integral y con retroalimentación de información que ya se haya acopiado formalmente”, subraya el documento.

Barata declarará ahora entre el 22 y 26 de abril, luego de que el equipo especial Lava Jato realizara la coordinación respectiva con la Procuraduría Regional de Paraná y los representantes de la empresa Odebrecht.

Fuentes de este Diario confirmaron que el interrogatorio al abogado brasileño Américo Espinola sí se mantiene para el lunes 11 de marzo.

Espinola tendrá que responder por el pago de US$100.000 que Odebrecht realizó, por medio de su estudio jurídico, al ex presidente Alan García por brindar una conferencia para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp). En esta diligencia participarán los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Documento que da cuenta del aplazamiento.

Documento que da cuenta del aplazamiento.

—Testimonio clave—

Durante las diligencias de febrero, el nombre de Jorge Barata fue mencionado en más de una ocasión por los ex ejecutivos de Odebrecht que respondieron a los fiscales peruanos.

En síntesis, lo sindicaban como el hombre que sabía al detalle los motivos por los que se entregaron sobornos a funcionarios peruanos. Según el acuerdo que el ex superintendente firmó ante las autoridades brasileñas, está obligado a responder la verdad, de lo contrario irá preso.

El primero que lo mencionó en febrero pasado fue Marcos de Queiroz Grillo, generador de fondos para la caja 2. Según indicó ante el fiscal Pérez, Barata le pidió que consiguiera US$100 mil para pagar a Alan García, pero le advirtió que el nombre de Odebrecht no debía aparecer en la transacción. Por este motivo, Grillo contactó a Spinola, con el fin de que su estudio de abogados realizara la transferencia por intermedio de un contrato simulado en el que figuró la conferencia del ex presidente ante la Fiesp en mayo del 2012.

En tanto, Luiz da Rocha Soares, ex tesorero internacional de la compañía, declaró que Odebrecht depositó US$29 millones entre el 2007 y el 2015 a las empresas Construmaq y Cementerios Centrales –ambas de Gonzalo Monteverde– para que el dinero ingresara al sistema financiero del Perú y fuera posteriormente distribuido por Jorge Barata.

Asimismo, el ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra declaró ante el fiscal Germán Juárez que acompañó a Jorge Barata al departamento del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en Miraflores para entregarles dinero en efectivo. En total, Odebrecht habría aportado US$3 millones a la campaña presidencial del Partido Nacionalista en el 2011.

El ex superintendente de Odebrecht también deberá contestar sobre la reunión que sostuvo en casa de la ex candidata del Partido Popular Cristiano Lourdes Flores Nano, en la cual habrían coordinado el pago de US$200 mil para su campaña a la Alcaldía de Lima en el 2010, y por el aporte de US$20 mil a la candidatura de Jorge Acurio, ex gobernador regional del Cusco, en la que, según Serra, Barata coordinó con él para que las entregas de dinero se realizaran en persona.

Asimismo, Jorge Barata tendrá que responder por los sobornos por la carretera Interoceánica, la Vía de Evitamiento del Cusco, el ‘club la construcción’, las campañas por la revocación y reelección de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, el pago al ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala, entre otros casos emblemáticos.