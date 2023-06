“Están tramando muchas cosas y van a salir audios o videos, pero no podrán callarnos”. En diciembre del 2021, cuando todavía dormía en la residencia de Palacio de Gobierno y no en una celda del penal de Barbadillo, la conciencia de Pedro Castillo ya lo torturaba. Sabía lo que había hecho, temía las consecuencias penales de sus actos y calculaba que mucha gente cercana a él, cómplices de los hechos ilícitos que se le atribuyen, iba a delatarlo. No ha salido hasta ahora el audio o video que Castillo temía y que anunciaba con tanta anticipación. Pero lo que sí hay es una gran cantidad de testimonios y pruebas que lo incriminan y lo ponen a la cabeza de una organización criminal que quiso utilizar el poder para enriquecerse.

Un año después, Castillo perpetró un golpe de Estado para librarse de la cárcel. Fue tal su torpeza y desesperación que lo único que logró fue acelerar su ingreso a prisión. Así, a los actos de corrupción acumulados a lo largo de su breve gestión sumó otra investigación por su fallido intento de convertirse en dictador. Hoy cumple dos órdenes de prisión preventiva, una por corrupto, otra por golpista.

Esta semana, El Comercio informó que hay al menos 18 colaboradores eficaces que vienen brindando al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder información relacionada a los presuntos delitos cometidos durante la gestión castillista y que involucran tanto al expresidente como a personas de su entorno. No se trata de ninguna manera de paladines de la justicia ni de colaboradores desinteresados. Todos ellos, en mayor o menor medida, fueron cómplices de actos deshonestos y han tenido que admitir que cometieron delitos. Tampoco faltará en este grupo uno o dos que hayan dicho cualquier cosa con tal de librarse de la cárcel y que no logren aportar las pruebas que respalden sus afirmaciones. Pero que en tan poco tiempo de gobierno se haya sumado una cantidad tan alta de colaboradores eficaces (una cifra que solo se compara con la cantidad de abogados que ha tenido el expresidente) nos da una idea de la magnitud de la corrupción que nos gobernó.

Los incontables abogados de Castillo y el propio exmandatario han intentado desvirtuar las declaraciones que lo comprometen. El argumento recurrente es que se trata solo de “aspirantes”. Es cierto que todo testimonio requiere corroboración, pero también lo es que todo aquel que busca acogerse a un proceso de colaboración debe entregar las pruebas que sustenten sus declaraciones. Colaborador que miente pierde sus beneficios. A estas alturas de la historia, no se puede negar que los primeros testimonios que acusaban actos irregulares en la gestión de Castillo fueron fundamentales para el avance de la investigación por organización criminal y otros delitos.

A la mayoría de estos colaboradores se les identifica con un código. No todos han renunciado a la reserva de sus identidades. Pero no hay que ser muy acucioso para darse cuenta de quiénes se trata ni para determinar que varios de ellos fueron muy cercanos y gozaron de la confianza de Castillo. Como aquel que declaró que el entonces presidente le ordenó a su subsecretario Beder Camacho que desapareciera “todos los registros que lo puedan vincular con Samir Abudayeh” y que este fue a La Punta a tirar celulares al mar. O aquel otro que detalló que el exmandatario le pidió al asesor Auner Vásquez que captara a congresistas de Acción Popular, a quienes llamaba con el sobrenombre de ‘Los Niños’.

Aún hay mucho por conocer en lo relacionado a las investigaciones a Castillo y su entorno. Hoy son al menos 18 los colaboradores eficaces. Pero no es una cifra cerrada. Conforme avancen las pesquisas y los procesos, ese número irá en ascenso.