“Fuerza Popular ha mostrado una falta de empatía en mi caso”

La congresista Paloma Noceda (Acción Popular) consideró que los parlamentarios de Fuerza Popular, entre ellos Milagros Salazar y Úrsula Letona, que participaron ayer en la sesión de la Comisión de Ética intentaron manipular su testimonio en favor del fujimorista Luis López Vilela, a quien denunció por tocamientos indebidos.

— La congresista Milagros Salazar intentó que la sanción a López Vilela pase de 120 a 30 días. ¿Cree que Fuerza Popular pretendió proteger al parlamentario?

Sí, definitivamente. Ellos [Fuerza Popular] han mostrado una falta de empatía para este caso y han dado unos argumentos penosos, todo por intentar blindar [a López].

— Usted afirmó que López Vilela la tocó de manera indebida en dos oportunidades. ¿Usted se ha sentido acosada por este congresista?

Yo he denunciado que hubo un tocamiento indebido y que los tocamientos indebidos están tipificados dentro de lo que es el acoso sexual laboral.

— La congresista Úrsula Letona afirmó que López Vilela “no es un acosador sexual”…

Lo que pasa es que ella, que dice ser muy técnica, habló de que estos hechos no configuran como un delito penal, pero la Comisión de Ética no ve procesos judiciales, sino éticos, lo que se ha pedido sancionar es una falta ética. A la congresista Letona le falta información y le falta informarse más sobre el tema mujer.

— ¿Cómo interpreta la defensa de Fuerza Popular a López Vilela?

A mí me parece una postura lamentable, los congresistas de Fuerza Popular han tratado de defender lo indefendible, han intentado minimizar la situación. Ellos han manipulado mi testimonio, porque lo que yo he denunciado ha sido un tocamiento indebido y ellos en todo momento lo han tratado de colocar como si fuese un saludo inapropiado o un saludo confianzudo. Entonces, para mí es lamentable que Fuerza Popular trate de defender lo indefendible.

— ¿Cómo se gestó su ingresó a la bancada de Acción Popular?

Me he mantenido como congresista independiente por más de medio año, he salido [de Fuerza Popular] por motivos netamente de conciencia. En estos más de dos años en el Parlamento, ya entre los congresistas nos conocemos, sabemos quién es quién, quiénes son personas derechas y quiénes…bueno en fin. Al momento de incorporarme a una nueva bancada yo tuve en consideración dos cosas: que tengamos ideas en común y lo otro fue el tema de las personas, que sean integras y sin cuestionamientos. Y en el caso de Acción Popular es un partido que representa esto, no se le ha visto vinculado a casos de corrupción, tiene tradición y un ideario político basado en la honestidad.

— ¿Evaluaría inscribirse como militante de Acción Popular?

Definitivamente, sí evaluaría inscribirme como militante si es que ellos me lo permiten. Yo estaría encantada de inscribirme como militante.

— Fuentes de El Comercio indicaron que el congresista Yonhy Lescano no estuvo de acuerdo con su incorporación. ¿Fue así? ¿Ha conversado con él al respecto?

Sí, pude conversar con él, él tenía una preocupación porque yo venía de Fuerza Popular, pero él reconoce en mí a una persona a la que le tiene aprecio, él reconoce mis valores personales. Sin embargo, su preocupación era que viniese de Fuerza Popular, que es un partido que para él representa todo lo contrario a lo que busca Acción Popular. Estoy segura de que al congresista Lescano esa preocupación se le va a ir totalmente, estoy alineada a los ideales de Acción Popular.

