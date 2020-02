El vocero del Partido Morado y virtual congresista, Francisco Sagasti, manifestó que su agrupación aún no toma una posición en torno a la propuesta del bloque de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú para que la Mesa Directiva del Congreso que sea electa próximamente quede en funciones hasta julio del 2021.

“Depende del desempeño de la Mesa Directiva. Uno no da un cheque en blanco en nada, ni al Gobierno ni a otra institución pública”, manifestó Sagasti a El Comercio.

Precisamente, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú se han aliado de cara a presentar una lista para la Mesa Directiva. Con 130 parlamentarios se necesitan 66 votos, y ese grupo suma 69. Apuntan a ganador.

Manuel Merino de Lama, virtual legislador del partido de la lampa que tentará la presidencia del Congreso, indicó en entrevista con este Diario que la idea es que exista una sola Mesa Directiva por el tiempo que dure el nuevo Parlamento, un año y cuatro meses. Ello con el fin de atender sin recesos las iniciativas legislativas importantes para el país, y considerando que el período de trabajo será corto.

Al respecto, Sagasti consideró que primero es importante observar cómo operará y concertará con las demás bancadas la eventual Mesa Directiva, y cuáles serán sus propuestas en cuanto a la agenda legislativa.

“Está muy clara la posición de colaborar en todo lo que sea positivo. Pero tenemos que ver el desempeño de la Mesa Directiva y del presidente del Congreso”, manifestó el vocero del Partido Morado.

—“Inquietudes” sobre negociaciones—

Como se ha informado, el Partido Morado también estuvo en el bolo para formar parte del bloque de cuatro partidos para la Mesa Directiva. Sin embargo, Acción Popular decidió finalmente incluir a Podemos Perú.

Distintas fuentes del bloque señalaron a El Comercio que no se llegó a un acuerdo con el Partido Morado por distintas razones: no hubo una comunicación fluida por la ausencia de un vocero definido, se le achaca cercanía al Gobierno, tiene dos escaños menos que Podemos Perú y buscaba una vicepresidencia, pero no quería a esta última agrupación en el grupo.

“Con Podemos logramos no solo conversaciones, sino reuniones técnicas, de agenda común, lo cual no se pudo lograr con el Partido Morado. Más aún cuando los tiempos apremian”, dijo una fuente acciopopulista que participó en los diálogos.

Sobre el asunto, Francisco Sagasti manifestó que “la forma en que se han conducido estas negociaciones nos deja ciertas inquietudes. Se negoció y conversó con la bancada y representantes de una manera y, al final, hubo un cambio de opinión”.

En esa línea, sostuvo que su partido esperaba que el “Acuerdo por la Gobernabilidad” que firmaron AP, APP, Somos Perú y Podemos Perú debió haberse extendido no solo a ellos cuatro, sino a los nueve partidos que tendrán representación en el Parlamento.

Respecto a las sindicaciones en cuanto a la falta de un vocero para las conversaciones —él estuvo de viaje hasta esta semana— refirió que el Partido Morado es un equipo, en donde “el tipo de liderazgo que tenemos es compartido”. En esa línea, calificó de “excusas” los argumentos sobre la falta de liderazgo o divisiones en su agrupación.

“El equipo estuvo negociando. Zenaida Solís es la vocera alterna y no hay ninguna diferencia. El problema que tenemos es que hay una vieja manera de hacer política que tiene un sesgo caudillista y así no funciona el Partido Morado. El Partido Morado funciona como un equipo de verdad”, sentenció.