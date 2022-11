La proyección de votos vislumbra al momento un escenario ajustado con 14 votos a favor provenientes principalmente de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP y uno de Acción Popular (Wilson Soto).

Asimismo, se estiman 12 posturas en contra provenientes de Perú Libre, Cambio Democrático, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Integridad y Desarrollo y al menos dos de Acción Popular (Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, implicados en el Caso Los Niños).

Según se pudo conocer, en Podemos Perú (Digna Calle y José Luna) aún no hay una postura definida al momento. En el caso de la otra integrante de Acción Popular, Hilda Portero, fuentes legislativas refirieron que si bien considera que sí hay infracción constitucional, todavía está evaluando los aspectos legales y fundamentos de la denuncia.

En el caso de Somos Perú, el miembro titular de la Comisión Permanente, Hitler Saavedra, tiene aún licencia hasta el 19 de noviembre, por lo que a la sesión podría acudir su suplente José Jerí. En dicha bancada tampoco hay aún una postura clara.

Así, por la cantidad de miembros, Podemos Perú y Acción Popular pueden jugar un rol clave en la votación en el ajustado escenario, a la espera también de la posición de Somos Perú. Si votan en contra, la balanza se puede inclinar a favor de los intereses del presidente Castillo y el rechazo al informe final.

BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN EVALUACIÓN Fuerza Popular 7 Perú Libre * 3 Acción Popular 1 2 1 Alianza para el Progreso 2 Bloque Magisterial 2 Avanza País ** 1 Renovación Popular 3 Podemos Perú 2 Integridad y Desarrollo 1 Perú Democrático 2 Cambio Democrático 1 Perú Bicentenario 1 Somos Perú *** 1 TOTAL 14 12 4

El acciopopulista Darwin Espinoza, quien calificó el informe final de “mamarracho jurídico”, adelantó que él y su colega Doroteo votarán en contra. “Si hay indicios de corrupción, que se busque vacarlo por ese lado. Pero por una declaración tan tonta, en donde inclusive él aclaró el tema, no me parece correcto”, expresó a El Comercio.

Considerando que es investigado en la fiscalía por el Caso Los Niños y se le imputa una cercanía al gobierno de Castillo, Espinoza dijo no tener problemas en inhibirse. “Es un caso diferente, pero veremos en ese momento cuál es el sentido de la votación”, acotó.

Este Diario también pudo conocer que Norma Yarrow (Avanza País) aún no decide si votará el miércoles, pues la semana pasada no lo hizo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al argumentar que fue ella quien presentó la denuncia contra Castillo y “no podía ser juez y parte”. En tanto, en la proyección no se considera a Kelly Portalatino (Perú Libre), ministra de Salud que podría ir a votar, ni al presidente del Parlamento, José Williams.

Documento remitido por el abogado de Pedro Castillo al presidente del Congreso.

Dato... Reglamento del Congreso. Art. 55, inciso f: "Cuando concurran altos funcionarios del Estado, acusados constitucionalmente, para ejercer el derecho de defensa a que se contrae el artículo 100 de la Constitución Política, el Presidente le concederá al acusado un tiempo de veinte minutos para que exponga su alegato. Es potestad del acusado ceder parte de ese tiempo a su abogado defensor. Terminada la exposición el acusado o su representante se retira de la Sala".

Presencia aún no confirmada

La sesión está programada para las 9 a.m. del miércoles. No obstante, el abogado del presidente, José Palomino Manchego, indicó a El Comercio que hasta el último lunes aún no podía reunirse con su patrocinado. Y pese a que la citación se conoció el 11 de noviembre, sostuvo que “nos han notificado a última hora, de manera sumarísima”.

“Él tiene una agenda apretada […] Si no puedo llegar a él antes para una coordinación, sería prematuro decir si él va a asistir o no. El presidente hace uso de su de derecho [de defensa] de manera material y, el abogado, de manera técnica. Él es el que decide”, manifestó y acotó que no podría ir solo a la sesión si es que el mandatario no lo ha autorizado.

En tanto, dijo esperar que –antes de la votación– la Comisión Permanente atienda dos pedidos planteados previamente: la solicitud del 11 de noviembre para que el informe final sea devuelto a la subcomisión y un pedido de nulidad del proceso del 26 de setiembre pasado.

­­­­­­­­­”Sería un craso error que ellos [los miembros de la Comisión Permanente] decidan sin haber resuelto mis dos pedidos, porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado todo esto cuando ya se habían vencido los períodos de legislatura ordinaria que hay entre julio y agosto”, apuntó.

Para el experto en derecho parlamentario, Alejandro Rospigliosi, aunque la denuncia tiene “una posición argumental muy débil”, el presidente y su abogado “están jugando a los formalismos fuera de lugar” a la espera de que acabe la legislatura.

Además, planteó un escenario a partir de la práctica parlamentaria. “Si no va nadie, por respeto al debido proceso parlamentario y derecho de defensa, tendrán que fijar una segunda fecha. Y si en esa segunda fecha tampoco va, fijarían una tercera y vaya o no vaya, se vota”, explicó.