Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo y de la primera dama Lilia Paredes, aseguró que sus defendidos se encuentran satisfechos con la decisión que tomó el Poder Judicial al revocar la prisión preventiva por 30 meses contra Yenifer Paredes y ordenar su excarcelación.

Espinoza Ramos indicó que, tras la orden de la Corte Superior Nacional, se comunicó con Castillo Terrones y su esposa, quienes le dijeron estar de acuerdo con que el juez haya encontrado una “motivación jurídica”.

“(¿Cómo ha tomado la decisión el presidente y la primera dama?) Con bastante satisfacción, me he comunicado con ambos y muestran la satisfacción de que en el Perú si el juez no resuelve conforme a derecho, nadie puede dormir tranquilo, pero cuando el juez al resolver abraza una motivación jurídica, legal, constitucional y convencional, nos da tranquilidad a todos”, declaró en diálogo con Canal N.

Declaraciones de Benji Espinoza

En ese sentido, el defensor del jefe de Estado aseveró que esta decisión judicial puede ser impopular. Además, sostuvo que es relevante que se establezca que la medida de prisión preventiva es el último recurso que se debe tomar.

“Es una decisión jurídicamente correcta, aunque puede ser impopular para algunos, parece que es importante que los jueces establezcan y subrayen la excepcionalidad de la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una pena anticipada, no es el primer recurso, es el último”, manifestó.

Excarcelación de Yenifer Paredes

La tarde de este lunes, 24 de octubre, la Corte Superior Nacional revocó la prisión preventiva impuesta a Yenifer Paredes, además se dispuso su excarcelación y se le dictó comparecencia con restricciones.

De este modo, se determinó que entre las restricciones están no ausentarse del lugar de residencia ni variar el mismo sin previa autorización escrita del Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del caso, y comunicación previa al Ministerio Público.