Pleno del Congreso interpela hoy a Vicente Zeballos por acuerdo con Odebrecht

“No tenemos ningún ánimo, en este momento, para una censura contra el ministro de Justicia. Pero tenemos que escucharlo. No vamos a tomar una decisión sin escucharlo”, señaló ayer a El Comercio, el congresista Carlos Tubino, portavoz de Fuerza Popular (FP).

De esta forma, el legislador se refirió a la interpelación de hoy al ministro Vicente Zeballos, quien deberá responder un pliego de 21 preguntas relacionadas al acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato y el Ministerio Público con la empresa Odebrecht.

Zeballos se presentará en el Parlamento a las 9 de la mañana. Hace una semana, el pleno del Congreso aprobó por mayoría la moción de interpelación que presentó Yeni Vilcatoma (FP).

Al respecto, Tubino aseguró que su bancada llegará a escuchar al ministro –el primero del Gabinete liderado por Salvador del Solar en ser interpelado– y a conocer cuál es la posición del titular del Minjus sobre el acuerdo en cuestión.



Para el parlamentario, su bancada tampoco busca “destruir” el convenio de colaboración –que aún deberá ser validado por el Poder Judicial–, sino que “tienen inquietudes” y consideran que este debe ser corregido.



Desde el Partido Aprista, el congresista Jorge del Castillo señaló que espera que hoy Zeballos dé respuestas “esclarecedoras y no evasivas”. No adelantó opinión sobre una posible censura, porque –dijo– primero deberán escucharlo y evaluarlo. Aseguró que ese será el ánimo de su bancada, aunque consideró que Zeballos “no solamente puede decir ‘a mí no me toca’”.

“Hay elementos que debe conocer”, agregó a este Diario.

Los voceros de Alianza para el Progreso, César Vásquez, y Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, coincidieron en que hay “interés de que el acuerdo se caiga”. Por ello señalaron que el ministro deberá “tener cuidado” al responder.