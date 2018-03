El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuestionó este domingo que Jorge Barata, ex representante de la constructora Odebrecht en el Perú, sea ahora “el gran acusador” tras supuestamente haber repartido coimas a diferentes funcionarios y políticos por la adjudicación de obras públicas.

Según fuentes de este Diario, Jorge Barata les indicó a fiscales peruanos que la empresa brasileña le entregó US$300.000 a banquera Susana de la Puente, hoy embajadora del Perú en el Reino Unido, para la campaña de PPK en el 2011.

En una entrevista concedida por Kuczynski al programa "Ama Llulla" de TVPerú, el jefe del Estado señaló que el proceso de colaboración eficaz debe ser “controlado” porque de lo contrario “se va a transformar en una guerrilla que va a proteger a los acusados”.

Consultado sobre por qué Jorge Barata habría mentido sobre un presunto aporte a su campaña del 2011, el presidente respondió: “Yo no he dicho que él ha mentido, he dicho que no he recibido los US$300 mil”.

“Lo que a mí me preocupa es que esto es un episodio de una serie televisiva. ‘De acusado a acusador’ se podría llamar la novela. Un señor que supuestamente habría distribuido coimas en el Perú ahora es el gran acusador”, remarcó PPK.

En ese sentido, señaló que está interesado en averiguar si realmente ingresó dinero a su campaña. En pos de eso, comentó que ya le preguntó a Susana de la Puente sobre el presunto aporte.

“Ahora ella está lista para venir al Perú y explicar la situación ante las autoridades competentes, que serán la fiscalía, me imagino. Sí he hablado con ella. Le pregunté '¿tú recuerdas esto?', y me dijo que no”, indicó.

PPK remarcó que Odebrecht emitió un comunicado afirmando que nunca le pagaron ni negociaron nada con él, y que su ex socio Gerardo Sepúlveda estaba a cargo de Westfield Capital.

“Él firmó los contratos y esto es todo lo que ha pasado aquí. Y no es como creer alguna gente que aquí hubo una influencia, coima, esto es un trabajo técnico para financiar esto u otro”, indicó.

Por ello, criticó que, durante la crisis ocasionada por presuntos aportes realizados por Odebrecht, no se busque información sobre otras instituciones o personas que también habrían financiado las campañas de sus ex adversarios.

“El gobierno de Venezuela, se dice, habrá que averiguar, financió una millonaria campaña de Ollanta Humala. No se habla nada de eso. Eso fue una interferencia, si es que es verdad, directa en una campaña”, afirmó el mandatario.

Finalmente, el presidente de la República dijo esperar que el Congreso, donde se ha advertido sobre el interés de volver a presentar una moción de vacancia en su contra, haga prevalecer el sentido común y no lo retire del cargo.

“Aquí no podemos estar diciendo que hay que vacar al presidente porque alguien dice que hay una supuesta incapacidad. No hay ninguna causal de vacancia. Lo único que va a lograr esto es generar un tremendo desorden en un país que está a punto de despegar luego de varios años de receso económico. Eso no es bueno. Nos vamos a desinstitucionalizar”, concluyó.

MÁS EN POLÍTICA...