El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), reiteró que su campaña no recibió aportes de Odebrecht, luego que Jorge Barata declarara ante fiscales peruanos en Brasil que la constructora aportó unos US$300 mil a la campaña del mandatario del 2011.

"Aquí él (Jorge Barata) no ha ofrecido ninguna prueba. Nosotros no hemos recibido nada del señor Barata y se investigará todo para demostrar que no hay tal aporte", manifestó PPK desde Cajamarquilla.

Según fuentes de El Comercio, Jorge Barata indicó que entregó aportes a diferentes campañas presidenciales como la de Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García. En el caso de PPK, dijo que los US$300 mil los entregó a través de la actual embajadora del Perú en Reino Unido, Susana de la Puente.

"Yo no sé nada de eso. Habrá que preguntarle a la embajadora (Susana de la Puente)", indicó PPK.

Pocas horas después de que El Comercio publicara un adelante de las declaraciones de Jorge Barata, la embajadora se pronunció a través de una nota de prensa para decir que desmentía "categóricamente" esa versión.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...