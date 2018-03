Diferentes personajes políticos comentaron el allanamiento a las viviendas de Jaime Yoshiyama, fundador de Fuerza Popular, y Augusto Bedoya, ex ministro del gobierno fujimorista, que se realizó este martes desde horas de la mañana.

Los congresistas de la bancada fujimorista cuestionaron que la fiscalía haya tomado estas acciones contra Yoshiyama y Bedoya y no contra otras agrupaciones que también han sido señaladas de haber recibido aportes de Odebrecht para sus campañas.

“Ex presidentes y ex alcaldesa son sindicados por temas de corrupción y no pasa nada. Fuerza Popular lucha contra la corrupción y ahí sí allanamientos, miles de citaciones, incautaciones, etc. ¿Más claro?”, expresó Miguel Torres.

Aprovechando la coyuntura, el aprista Mauricio Mulder manifestó la disposición del Partido Aprista de colaborar con las investigaciones e invitó al Ministerio Público a ir “cuando quiera” a su local partidario. El ex presidente Alan García lo respaldó.

“Muy bien Mauricio Mulder invitando a los fiscales a investigar la Casa del Pueblo y los locales, al igual que los domicilios y oficinas de los dirigentes. Cuando quieran”, escribió en su cuenta de Twitter.



