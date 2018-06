Sala dejó al voto recusación de la fiscalía en caso Humala Heredia

La Sala Penal Nacional dejó al voto el pedido que formuló la fiscalía para que los magistrados Rómulo Carcáusto y Sonia Torre -de la Primera Sala de Apelaciones- no conozcan las incidencias de la investigación judicial contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

El colegiado-integrado por los jueces Inés Villa Bonilla, Edita Condori Fernández y Otto Verapinto Márquez- escucharon los alegatos del coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, quien consideró que Carcausto y Torre han violado el principio de imparcialidad.

Como se recuerda, los jueces cuestionados emitieron una resolución en mayoría dándole la razón a Humala y Heredia; y ordenaron que los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones, quienes conocieron el proceso de la ex pareja presidencial desde el inicio de su judicialización sean retirados del caso.

El fiscal Vela Barba cuestionó que los magistrados emplazados argumentaron que los jueces de la Primera Sala de Apelaciones no serían imparciales de continuar viendo el caso del ex mandatario y su esposa, pese a que la sentencia del Tribunal Constitucional que liberó a Humala y Heredia, no lo indica.

Para fortalecer su argumento, Vela recordó los fallos a favor del general en retiro Walter Chacón Málaga y de Julio Salazar Monroe, donde el TC acogió sus habeas corpus “pero nunca se excluyó al juez”.

Sin embargo, lo más grave indicó el fiscal, fue que Carcausto y Torre usaron como motivo de recusación los descargos que brindaron los jueces de la Primera Sala de Apelaciones.

Dichos magistrados, cabe recordar, se mostraron en descuerdo con el fallo en mayoría del TC que ordenó la excarcelación de Humala y Heredia en abril último.

Vela manifestó que, si los argumentos de descargos de los magistrados son usados en su contra, entonces “llegaríamos al absurdo jurídico de que los magistrados tendrían que guardar silencio”.

“Entonces, nosotros no podemos admitir de ninguna forma que esto sea un precedente que pueda establecerse porque esto viola la imparcialidad”, sostuvo.

Aclaró que, su pedido no busca la restitución de la Primera Sala de Apelaciones en el Caso Humala y Heredia, solo que los jueces Carcausto y Torres de la Segunda Sala de Apelaciones, sean cambiados.

A su turno, César Nakazaki, abogado del ex presidente, alegó que los magistrados de la Primera Sala Penal no fueron recusados por haber criticado la resolución del TC; sino porque los magistrados insistieron en que no incurrieron en una detención arbitraria.

“Insiste en que la sala que resuelve la recusación no puede pronunciarse sobre la respuesta de los jueces recusados y ese planteamiento no tiene asidero legal. Por el contrario, la sala tiene la obligación de analizar la respuesta de los jueces recusados”, consideró el juez.

En ese sentido, Nakazaki solicitó rechazar el pedido de la fiscalía.

El tribunal dejó al voto la causa y anunció que lo resolvería en el plazo de Ley.