El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, reiteró que el Gobierno negoció con el bloque de congresistas de Kenji Fujimori su voto en abstención, pese a que sus colegas de bancada lo negaron.

"He sido muy cuestionado, criticado, hasta he sido motivo de burla y bullying por hacer una denuncia pública respecto a que había un interés del Gobierno de llegar a un tipo de negociación con algunos congresistas para torcer voluntades. Los hechos y el tiempo me han dado la razón", comentó Salaverry desde el Congreso.

El vocero fujimorista dijo que, lo que respalda sus acusaciones, es el cambio de opinión de algunos congresistas de su bancada como Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, de quienes dijo que eran "los más entusiastas en apoyar la vacancia".

"¿Cómo es posible que, un día antes, cambien abruptamente su posición y digan que emitieron un voto de conciencia? ¿Qué ocurrió para que cambie eso?", comentó.

Salaverry incluso señaló que los parlamentarios que votaron en ámbar con Kenji Fujimori han admitido que, no solo fueron llamados por Alberto Fujimori, sino miembros del Gobierno. "Ellos tendrán que explicar qué cosas les ofrecieron", dijo.

- Niega peleas en sesión -

Los ocho congresistas del bloque de diez, incluyendo a Kenji Fujimori, que no votaron a favor de la vacancia, se retiraron de la sesión del pleno de Fuerza Popular, presuntamente por haber sido víctimas de "violencia verbal", algo que Salaverry negó.

"Fueron, se les dio el uso de la palabra, solo se limitaron a decir que era un voto de conciencia y se pararon y se fueron, obviamente con el objetivo de victimizarse ante los medios de comunicación", detalló.

