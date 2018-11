El congresista Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio) defendió la posición de la bancada oficialista respecto a la reforma de la bicameralidad que será sometida a referéndum el próximo 9 de diciembre. Precisó que los integrantes de la bancada tienen un razonamiento distinto sobre este punto respecto al Ejecutivo, el cual deberá ser expuesto ante el presidente Martín Vizcarra.

“Lo que pasa es que no se puede pretender que la bancada en su relación con el presidente de la República y con el Ejecutivo, sea una bancada automatizada, robótica, que repite lo que dice el Ejecutivo”, dijo en RPP.

El último martes el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer su decisión de dejar sin efecto la modificación de la cuestión de confianza hecha por el Parlamento en su reglamento. Al respecto, el vocero del oficialismo Gilbert Violeta aseguró que, con la inconstitucionalidad determinada por el TC, la reforma de bicameralidad “no tendría ningún efecto legal”, por lo que el fallo permitía salvarla.

Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ratificó la posición del Ejecutivo de votar en contra de esta reforma. Asimismo, descartó la posibilidad de votar por el ‘Sí’, tal como exhortó la bancada de Peruanos por el Kambio.

“Nosotros no somos códigos, somos seres humanos pensantes con formación profesional y tenemos una interpretación diferente, por lo tanto, hay una conversación pendiente con el presidente para explicarle nuestras razones”, dijo Heresi.

- Denuncia constitucional -

El congresista oficialista afirmó que la denuncia constitucional presentada contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y los legisladores de su bancada, Mercedes Araoz y Carlos Bruce, muestra “una situación de tirantez” entre el gobierno y el Ministerio Público.

“De que hay una situación de tirantez, la hay, es evidente. No solamente a nivel de gobierno con el Ministerio Público presidido por Chávarry sino internamente, lo cual refleja una crisis en el Ministerio Público que esperamos sea solucionada lo más pronto posible”, dijo.

Además, expresó su solidaridad con los involucrados y sostuvo que, desde su posición, “no hay responsabilidad o indicios, al menos a mí no me consta habiendo sido portavoz, de que el ex presidente PPK haya estado dirigiendo algún tipo de operativo relacionado”.

“Yo descarto la participación de PPK. Igual me parece el caso de la entonces premier Mercedes Araoz y mucho menos de Carlos Bruce, que ni siquiera han participado activamente en estos ‘mamanivideos’, que fueron los que originaron este problema”, agregó.

Salvador Heresi, quien fue ministro de Justicia en la gestión de Martín Vizcarra, planteó el pasado agosto que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski sea sometido a un proceso disciplinario con fines de expulsión del partido Peruanos por el Kambio.