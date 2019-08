Salvador del Solar: "Somos un país mucho más grande que los problemas que tenemos"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró este jueves que el Perú es "mucho más grande que los problemas que tiene" y pidió a la ciudadanía no rendirse ni centrarse en las diferencias políticas y discrepancias que alejan a los peruanos entre sí.

"Somos un país mucho más grande que los problemas que tenemos. Miremos los problemas que tenemos, no hay que ignorarlos, hay que enfrentarlos, pero no nos dejemos engañar", sostuvo en su discurso en la Expoamazónica 2019, en la región Loreto.

"Somos más grandes que nuestros problemas, somos imperfectos, cometemos errores, pero no nos rindamos, no importan nuestras diferencias políticas, no importan nuestras discrepancias personales, hay un país que es más grande que nosotros", señaló.

Del Solar afirmó que el país está buscando otro conjunto de reglas para organizarse, "porque nos hace falta relacionarnos mejor políticamente".

Destacó que con la Constitución de 1993 se encontró "una manera de organizarnos económicamente" que ha transformado positivamente el país, pero estimó necesario actualizar el aspecto político del ordenamiento constitucional.

"Hace una cantidad de años encontramos una manera de organizarnos económicamente. Esa manera, con algunas limitaciones, ha transformado nuestro país en treinta años, somos otro país, somos un país que ha sabido lo que es crecer, generar empleo, disminuir la pobreza, vincularnos con el mundo", manifestó.

"Hoy somos un país buscando otro conjunto de reglas para organizarnos políticamente, porque nos hace falta relacionarnos mejor políticamente. La combinación de estas reglas económicas que traen prosperidad con las reglas políticas que traerán mayor armonía y mayor colaboración, en lugar de antagonismo son las que van a hacer que los peruanos nos unamos", dijo.