Del Solar: No nos van a persuadir de seguir buscando la salida más conveniente

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, saludó que se haya podido formar un proceso de diálogo con las bancadas para recabar sus opiniones ante la propuesta de un adelanto de elecciones para el 2020, pero aseguró que el Ejecutivo no será persuadido de su intención de buscar lo mejor para el país.

"El diálogo siempre abre espacios para encontrar caminos. He dicho antes que la vicepresidenta (Mercedes Araoz) quiere impulsar una idea distinta. Dentro del diálogo, lo que vamos a tener es el contraste de diferentes ideas, y aquello de lo que no vamos a ser persuadidos es de seguir buscando una salida que sea la más conveniente para el país", señaló en una entrevista con "Perú 21".

Salvador del Solar destacó que la situación política del Perú, desde el 28 de julio del 2016, no ha sido la ideal, por lo que insistió en el hecho de que la propuesta de adelanto de elecciones es, para el Gobierno, la "mejor salida que tiene el país".

"Creemos que el diálogo abrirá el camino para que alcancemos un entendimiento y encontremos la vía para que prospere esta propuesta [...] Estamos tratando de ofrecerle al país una salida que incluye el esfuerzo de la reforma política por salvarnos de una tremenda crisis moral, de corrupción y del propio sistema político. Nuestro sistema político en general está desprestigiado, está deslegitimado", comentó.

El primer ministro evitó señalar si el Ejecutivo procederá a plantear cuestión de confianza en caso el Congreso no debata o rechace el proyecto de reforma constitucional que anunció el presidente Martín Vizcarra para concretar un adelanto de elecciones.

"Me ratifico, prefiero no adelantar escenarios. Nuestra intención es cambiar este clima por el bien del país y adelantarnos a escenarios que podrían generar mayor confrontación va directamente en oposición al espíritu que queremos impulsar", manifestó cuando se le preguntó sobre esta posibilidad.

Salvador del Solar exhortó al Parlamento a tener la voluntad de debatir la propuesta de adelanto de elecciones. "Estamos en una invitación a un proceso de mutuo desprendimiento. Cuando baje un poquito la temperatura, luego de la sorpresa de esta proposición, esperemos que pueda entenderse que no es una propuesta de confrontación. El gesto del presidente de decir: 'Muy bien, qué les parece si nos vamos todos' (...) no es alimentar la confrontación (...) No es ningún tipo de imposición", aseguró el funcionario.