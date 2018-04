La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se pronunció sobre el allanamiento que ejecuta el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato en su vivienda de Miraflores.

“Desde mi trabajo en el sur de Lima les digo: nada temo, no encontrarán nada porque no tengo cuentas en paraísos fiscales, ni propiedades compradas con dinero sucio, tampoco desbalance patrimonial”, manifestó a través de un post en Facebook, precisando que se trata de un inmueble en el que es acogida por su hermana.

También dijo esperar que la verdad se abra paso y que se trate por igual a todos los involucrados en las investigaciones de la fiscalía.

“Mi gestión como alcaldesa fue un ejemplo de transparencia. Todo lo que hicimos estuvo siempre abierto al escrutinio público”, apuntó.



Dijo además cumplir las leyes, ser respetuosa de los procedimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial.



Cabe apuntar que la fiscalía también allana la vivienda de José Miguel Castro, ex funcionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán.

Como se recuerda, el Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato realiza una pesquisa preliminar con miras a formalizar la investigación preparatoria en contra Villarán y Castro por lavado de activos y cohecho pasivo propio.



La fiscalía maneja tres casos entorno a Susana Villarán: los presuntos pagos de Odebrecht y OAS por la campaña del No a la revocatoria en el 2013, la campaña de reelección y Rutas de Lima.



Vale apuntar además que, según las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y el publicista Valdemir Garreta, Odebrecht y OAS aportaron más de US$3 millones a la campaña del No.