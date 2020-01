Los vínculos de Víctor Albrecht con la política del Callao empezaron en 1998, cuando el excongresista – hoy detenido- fue elegido alcalde del distrito de La Perla por el partido Chim Pum Callao, fundado por Alex Kouri y cofundado por Félix Moreno, exgobernadores regionales actualmente presos por procesos de corrupción en el principal puerto del país.

Luego de terminar su gestión, en el 2001, Albrecht siguió vinculado a la política del Callao cuando el 2006 fue vicepresidente regional en la gestión de Rogelio Canches. Previamente, entre los años 2004 y 2005, Albrecht fue gerente general de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (Eslimp-Callao), cuando Kouri era alcalde provincial del Callao.

El 2010, asumió la conducción del Gobierno Regional del Callao cuando Alex Kouri, entonces presidente regional, renunció al cargo para postular a la alcaldía de Lima. Fue justamente en esta gestión cuando autorizó la licitación de la obra en la avenida Néstor Gambetta, que estuvo a cargo de las constructoras brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

El exparlamentario durante la detención de esta madrugada en su domicilio.

Parlamentario cuestionado

Tras varios años en la política regional, Víctor Albrecht fue elegido congresista de la República para el periodo 2016-2021 con 30.470 votos. Dos años antes, el miembro del Congreso disuelto había dejado Chim Pum Callao para enfilarse en Fuerza Popular y representar a la región Callao.

Uno de los mayores cuestionamientos en su gestión parlamentaria ocurrió cuando, en enero de 2017, fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión Lava Jato, encargada de investigar los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos. La indagación también incluía a otras empresas como Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao.

Por entonces, se dio a conocer que Albrecht había sido investigado por la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios del Callao por los presuntos delitos de colusión y peculado por haber contratado, cuando era gerente general de Eslimp – Callao, a empresas proveedoras que no tenían personal ni maquinarias. En una conferencia de prensa, dijo que la investigación había sido archivada.

Pese a las críticas, Albrecht dijo en un primer momento que no se inhibiría de la presidencia de la comisión. Sin embargo, en abril del mismo año, presentó a la expresidenta del Parlamento Luz Salgado su carta de renuncia a encabezar la comisión.

La carta de renuncia de Víctor Albrecht a la presidencia de la Comisión Lava Jato del Congreso.

El 2018, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao ordenó al Ministerio Público que se reabra la investigación contra Albrecht por una contratación, presuntamente irregular, de las empresas El Chaval y El Chavalillo cuando era gerente general de Eslimp-Callao entre los años 2004 y 2005. Él también fue acusado de haberse apropiado del dinero de Eslimp- Callao.

Caso Eslimp - Callao

Este sábado, Albrecht fue detenido junto a Juan Sotomayor, exalcalde provincial del Callao, por estar implicado en la presunta organización criminal Rich Port II. Ellos son acusados de ser el lugarteniente y cabecilla, respectivamente, de esta red dedicada a delitos contra el patrimonio y extorsión en agravio de la empresa Eslimp-Callao (Empresa Municipal de Derecho Privado). Se les acusa de haber realizado cobros irregulares con la fachada de trabajadores fantasmas.

La investigación preliminar será por 15 días y los detenidos pasarán por el médico legista y el control de identidad antes de ser trasladados a la Dirincri.

Pese a los cuestionamientos, Albrecht se negó en un primer momento a renunciar a la presidencia de la Comisión Lava Jato. Meses después, presentó su carta de renuncia. (Foto: GEC)

“Albrecht sería un integrante de esta organización criminal que estaba desfalcando los recursos económicos de la Municipalidad del Callao a través de la empresa de limpieza pública. Esta organización criminal, a través de empleados fantasmas que hacían cobros ilegales a la municipalidad, cuyo dinero terminaba en manos de la organización”, informó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado.

Añadió que en los últimos ocho meses, de acuerdo con montos que maneja la fiscalía, hubo un desfalco de más de S/6 millones. “La creación de la empresa es de hace varios años. La fiscal va a determinar desde hace cuántos años esta empresa tenía empleados fantasmas”, comentó el fiscal.

Por su parte, la Contraloría informó que estas irregularidades fueron detectadas a partir de dos auditorías que se hicieron a Eslimp-Callao durante el 2018, y denunciados penalmente por la Procuraduría Pública de la Contraloría General ante el Ministerio Público en el 2019.

En ambos informes de control, las comisiones auditoras detectaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación, ejecución y pago de estos servicios no ejecutados. Además, ninguna de las empresas habría reunido los requisitos mínimos establecidos en las bases de los procesos de selección; se encontró posible documentación falsa (según peritaje); y, se determinó que los pagos se realizaron en efectivo (no utilizaron el sistema financiero).

Según el Informe de Auditoría N° 1164-2018-CG/LICA-AC, los exfuncionarios de Eslimp-Callao aprobaron, autorizaron y tramitaron la contratación de 20 procesos de selección durante los años 2015 y 2017. Los miembros de los comités especiales y de selección habrían admitido propuestas que no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos. Además, los contratos suscritos, la prestación de servicios y desembolsos se sustentaron en documentos con firmas presuntamente falsas. Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 49’525.976,26. Once exfuncionarios de Eslimp-Callao tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.

En tanto que el Informe de Auditoría N° 238-2018-CG/CORECLL-AC, determinó que los exfuncionarios de Eslimp-Callao requirieron y contrataron el servicio de recolección, transporte y disposición final de desmonte sin sustento, otorgando la buena pro y suscribiendo contratos con consorcios que no cumplían los requisitos; además, se incrementaron los montos sin sustento (contratos complementarios y adicionales) y se realizaron pagos por servicios que no se habrían prestado, los cuales fueron sustentados con documentos con firmas no auténticas, ocasionando un perjuicio económico de S/ 10′197.730. En este caso, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa a diez exfuncionarios de Eslimp-Callao.

En la casa de Albrecht, el equipo de fiscales y policías incautó documentación y un arma de fuego. En el operativo participaron 466 agentes de la DINOES, SUAT, DIPROVE, Escuadrón Verde y USE, así como 30 fiscales de la Fiscalía Corporativa Especializada en Crimen Organizado de Lima y Callao, a cargo de la fiscal Sandra Elizabeth Castro Castillo, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra La Criminalidad Organizada del Callao.