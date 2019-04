Jorge Barata declara en cuarto y último día de interrogatorios en Brasil

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declara hoy viernes en su cuarto y último día de interrogatorio sobre las carpetas fiscales relacionadas con el No a la revocatoria y la reelección de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Así fue es minuto a minuto del viernes:

Ayer, Barata declaró sobre los casos relacionados al Club de la Construcción, Vía de Evitamiento en el Cusco, depósitos en la Banca de Andorra y el caso arbitrajes, entre otros. Estas diligencias están a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato.

Barata confirmó que en el Perú operó un “club de la construcción”, que pagó sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a cambio de obras, según indicó una fuente de la Unidad de Investigación de El Comercio. Señaló que las constructoras peruanas y brasileñas definían los turnos para la obtención de los proyectos de Provías, institución que depende del MTC.

Además, afirmó que él fue quien autorizó el pago de US$3 millones al ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio por las obras de la carretera Vía Evitamiento de la Ciudad Imperial.

El ex jefe de Odebrecht en Perú confirmó también que el ex árbitro Horacio Cánepa recibió sobornos para que emitiera laudos arbitrales en favor de la constructora en controversias de obras públicas.

Según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, indicó que se utilizaron recursos del Sector de Operaciones Estructuradas (caja 2) para las transferencias que le realizaron al ex militante del Partido Popular Cristiano (PPC).

Además, Barata reconoció que la cuenta que se abrió a nombre de Gabriel Prado, ex funcionario de la Municipalidad de Lima, en la Banca Privada de Andorra fue a pedido de José Miguel Castro, ex gerente municipal durante la gestión de Susana Villarán. Esta iba a ser utilizada para pagar una parte del aporte a la campaña del "No a la revocatoria".

El miércoles, Jorge Barata fue interrogado por el fiscal José Domingo Pérez sobre las carpetas relacionadas al Metro de Lima, al ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala y al ex presidente Alejandro Toledo en el caso tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Según fuentes de El Comercio, Jorge Barata aseguró que Luis Nava, ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, recibió sobornos de Odebrecht a cambio de la buena pro de grandes proyectos. El ex funcionario se encuentra en estos momentos con orden de detención preliminar.

Barata aseguró a la fiscalía, según las mismas fuentes, que Nava y Atala fueron los "Maiman" de García, en referencia al empresario Josef Maiman, quien reconoció que recibió pagos ilícitos de Odebrecht destinados al ex presidente Alejandro Toledo.

Las mismas fuentes agregaron que Odebrecht, según ha confirmado Barata, apodó "Chalan" a Luis Nava y "Bandido" a José Antonio Nava. Con esos seudónimos, ambos fueron registrados en los sistemas de la empresa brasileña.

Además, Barata indicó que sabía que Odebrecht no tendría dificultades en el segundo gobierno de García. Esto porque García no tomó ninguna medida contra esa compañía pese a que conocía que cometió actos ilícitos en el gobierno de Alejandro Toledo.

El martes, durante casi cuatro horas, el ex representante de Odebrecht declaró sobre los aportes de campaña. Según fuentes de El Comercio, confirmó que la constructora brasileña entregó US$200.000 a la campaña del fallecido ex presidente Alan García en el 2006.

Agregó que el dinero fue entregado al ex ministro del Interior Luis Alva Castro, a quien le asignaron el nombre código ‘Laque’ en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2).

►Susana Villarán: la situación legal de la ex alcaldesa de Lima

►Los cinco pasos en el sistema de Odebrecht para pagar sobornos | VIDEO

De acuerdo a documentos de la Caja 2, a los que accedió El Comercio, Odebrecht depositó US$100.000 en dos armadas: US$60.000 a ‘Laque’ y US$40.000 al APRA.

Por la tarde, Barata respondió por los sobornos que Odebrecht pagó a ex funcionarios públicos, entre ellos el encarcelado ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, por las obras de la línea 1 del metro de Lima.

Antes de partir a Curitiba, Pérez indicó que la investigación al entorno de Alan García continúa tras su muerte.

“Barata se ha sometido a la justicia peruana”

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, indicó que Jorge Barata “ha sido bastante riguroso” en las respuestas que ha brindado. Agregó que el ex representante de Odebrecht en el Perú ha corroborado “plenamente” la tesis que maneja el Ministerio Público sobre los aportes al Partido Aprista en el 2006.

Vela también afirmó que Barata respondió a todas las preguntas que se le formularon, incluyendo aquellas relacionadas con el fallecido ex presidente Alan García.

“Categóricamente debemos decir que el señor Barata ha cumplido con responder a todas las preguntas, se está sometiendo a la justicia peruana en todo el sentido de la palabra”, subrayó.

Erasmo Reyna, abogado del Partido Aprista, indicó que el ex ejecutivo de Odebrecht señaló que nunca conversó con el fallecido ex presidente Alan García sobre estos aportes.

“[El señor Barata ha dicho] que Alan García nunca le solicitó ningún dinero ni a él ni a la empresa Odebrecht, que Alan García nunca le expresó agradecimiento alguna y que no tiene certeza que los recursos entregados a Alva Castro hayan sido destinados al partido”, acotó.

Donaciones a las campañas de Flores Nano

Según fuentes de El Comercio, Barata también afirmó que Odebrecht aportó a las campañas de Lourdes Flores.

En febrero pasado, el ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra detalló que para la campaña presidencial de Flores Nano del 2006, la firma brasileña entregó entre US$10 mil y US$15 mil, porque en ese momento “la empresa no estaba tan bien”.

También refirió que el aporte que Odebrecht donó para la campaña pepecista en las elecciones municipales del 2010, donde partió como favorita, fue mayor al anterior: US$200 mil, que fueron entregados al ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Horario Cánepa en cuatro armadas de US$50 mil, cada una.

Barata, además, reiteró que la constructora entregó US$3 millones para la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.



Barata declarará desde el martes hasta el viernes 26 ante los fiscales peruanos sobre los sobornos que Odebrecht entregó a funcionarios peruanos de distintos niveles a cambio de adjudicaciones de proyectos, así como los aportes a distintas campañas políticas.