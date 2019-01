Yeni Vilcatoma presentará denuncia constitucional contra Martín Vizcarra

La congresista Yeni Vilcatoma, quien solicitó licencia a Fuerza Popular, adelantó esta mañana que presentará una denuncia en contra del presidente Martín Vizcarra por infracción a la Constitución por haber sido vicepresidente y gerente de operaciones de la empresa C y M Vizcarra, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Desde mi despacho estamos elaborando (una denuncia constitucional) en contra del presidente por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución por las tantas mentiras que lamentablemente el presidente ha decidido darle a todos los peruanos ante la necesidad de dar ciertas explicaciones por conflicto de intereses con la empresa de la que era propietario, gerente de operaciones y vicepresidente del directorio”, aseveró en diálogo con RPP.

El artículo 126 de la Carta Magna establece que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Yeni Vilcatoma indicó que el jefe de Estado no cumplió con renunciar a los cargos que tenía en la empresa C y M Vizcarra, al momento de jurar como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la primera etapa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Además, sostuvo que en su condición de gerente de Operaciones de esta empresa, resulta imposible que no tuviera conocimiento de que Odebrecht formaba parte del consorcio Conirsa.

“En su condición de gerente de Operaciones de la empresa C y M Vizcarra él no podía no haber conocido que Odebrecht integraba el grupo Conirsa (…) En estas explicaciones hemos recibido más mentiras, pero además tenemos una denuncia por infracción a la Constitución porque sí existe una prohibición de poder gestionar o dirigir empresas en la ejecución de sus cargos”, detalló la legisladora.

Sin embargo, Yeni Vilcatoma descartó que esta denuncia constitucional busque la vacancia del mandatario en el cargo.

“De ninguna manera (busca la vacancia). Lo que busca es que se sancione esta infracción constitucional. La presento como congresista de la República, desde mi despacho. Espero que se gestione ante los organismos correspondientes y sirva para que el presidente reflexione sobre la actitud que está tomando”, dijo.

En una entrevista brindada por Martín Vizcarra el domingo a "Punto Final", se reafirmó en su posición de que desconocía que Odebrecht integraba el consorcio Conirsa, con el que su entonces empresa contrató por carretera Interoceánica Sur.

Asimismo, detalló que él fue accionista de la empresa C y M Vizcarra hasta marzo del año pasado, antes de asumir el cargo de presidente de la República, y aseguró que estaba totalmente dispuesto a responder ante cualquier investigación. "No tenemos ningún temor en absoluto porque si algo nos caracteriza es la corrección en todos nuestros actos. Siempre hemos sido honestos, en consecuencia que investiguen todo lo que sea necesario", acotó.

El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante su período, "por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".