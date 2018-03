Yesenia Ponce: compañeros de colegio no figuran en Reniec

La Comisión de Ética Parlamentaria tiene programado debatir este lunes el informe final sobre la investigación a la congresista fujimorista Yesenia Ponce, acusada de haber pagado S/10.000 a Daniel Soto —ex director de su colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, en Puente Piedra— para obtener un certificado de estudios. Sin embargo, un informe de “Cuarto Poder” da nuevas luces sobre este caso, complicando más a la legisladora de Fuerza Popular.

Como se recuerda, Ponce es señalada por presuntamente haber realizado el depósito a favor de Soto a través del padre de su “conocido” Nolberto Uceda. Ello con el fin de que se le expidan documentos y certificados falsos respecto a sus estudios de cuarto y quinto de secundaria entre los años 1995 y 1996.

La legisladora ha argumento que estudió cuarto y quinto de secundaria en los citados años en el colegio Niño de Belén, en Villa María del Triunfo, el cual en aquella época no tenía autorización para enseñar en ese nivel. Pero las actas de estudios aparecieron suscritas por el colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, de Puente Piedra.



El citado dominical accedió a las actas de evaluación final de todos los compañeros de colegio que se supone estudiaron con la parlamentaria de Fuerza Popular. Así, llama la atención que, de acuerdo al programa televisivo, los nombres de las personas que figuran en esos documentos no existen en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

En los documentos aparecen 21 nombres. Mas en la base de datos del Reniec solo existe un único compañero de promoción de quinto de secundaria: Roxana Janet Peña Mejía.

Se trata precisamente de la testigo que Yesenia Ponce presentó ante la Comisión de Ética para que dijera, en una declaración jurada, que ambas estudiaron juntas y que la parlamentaria de Fuerza Popular sí terminó la secundaria.

Peña Mejía vive actualmente en Chimbote y asegura que estudió en Villa María del Triunfo con la congresista entre 1995 y 1996. El programa televisivo fue en su búsqueda, pero ella optó por no responder. Quien tampoco dio razón fue Milagritos Vera Maguiño, promotora del colegio Niño de Belén del referido distrito al sur de Lima, donde Yesenia Ponce asegura haber estudiado cuarto y quinto de secundaria.

Vera, además, es un personaje clave. El año pasado se comunicó con el ex colaborador de Yesenia Ponce, Aldo Rodríguez Uceda, para advertirle: “…Dile al otro colegio, Aldo, escúchame, que no les muestre para nada, absolutamente para nada, la nómina o el acta de la señorita. Mostrando la nómina de la señorita va a ver otros nombres ahí de otros alumnos. Y no vaya a ser que los vayan a investigar a esas casas, a ver si han estudiado ahí. Eso va a ser lo más peligroso”.

En tanto, consultada al respecto esta semana en el Congreso, Yesenia Ponce respondió: “Todo está en la fiscalía, estamos en el día de la mujer y merecemos respeto”.

Juan Carlos Gonzales, congresista fujimorista que preside la Comisión de Ética Parlamentaria, manifestó al programa televisivo que su grupo de trabajo no blindará a nadie.