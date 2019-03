Yonhy Lescano recibió el respaldo de la bancada Acción Popular

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, indicó que su bancada parlamentaria acordó apoyar al congresista Yonhy Lescano, denunciado por presunto acoso sexual a una periodista.

“[Acordamos] darle el apoyo al correligionario y amigo Yonhy Lescano. Indudablemente son momentos difíciles los que pasa él hoy en día”, afirmó Del Águila ante la prensa.

►Juan Carlos Gonzales: "Si es contra Keiko, ¿no es acoso político?"



►Verdadero, falso o impreciso: la defensa de Yonhy Lescano bajo análisis

En ese sentido, el portavoz de Acción Popular indicó que son varios años de amistad los que los unen con Yonhy Lescano, por lo que se tomó la decisión de respaldar lo acordado por el comité político de la agrupación y apoyar una investigación.

“Una bancada no solo transmite un sentir político sino transmite una amistad de muchos años, por eso es complicado darle la espalda a un correligionario que ha estado durante muchos años al lado nuestro”, agregó.

En ese sentido, indicó que será Yonhy Lescano el que se encargue de defenderse de la acusación en su contra y quien tendrá que dar los argumentos necesarios para llevar adelante su caso.

Por otro lado, sobre la participación del congresista denunciado en la Comisión de Ética Parlamentaria, Del Águila refirió que en la reunión se decidió que Lescano siga siendo parte de este grupo de trabajo.

“Él desea continuar en la Comisión de Ética porque quiere hacer la defensa de su caso. Lo que quiere es tener la oportunidad de ejercer su defensa dentro de la Comisión de Ética, es una decisión que él finalmente manifestó a la bancada y la bancada cree que es conveniente que pueda seguir”, dijo.

Más temprano, Yonhy Lescano afirmó ante la prensa que no le interesaba contar con el respaldo de su bancada parlamentaria, ya que continuará defendiéndose en este caso.

“No me interesa lo que haga la bancada. Es voluntad de cada uno de ellos, yo me estoy defendiendo solo como siempre lo he hecho. Uno solo con la verdad puede salir adelante”, aseveró.

Víctor Andrés García Belaunde, también integrante de Acción Popular, había declarado horas antes que su bancada no podía "respaldar" actitudes como la que ha sido denunciada por parte de la víctima de acoso.

"Nosotros no apoyamos este tipo de acosos. No se puede apoyar, no se puede respaldar este tipo de actitudes, en el lenguaje que se emplea que es un lenguaje inadecuado", señaló a Canal N.