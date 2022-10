Puesto 4:

Cusqueñísima Picantería

Dirección: Avenida Alfredo Yepez C-8 Magisterio 2da etapa, Cusco





José Luján y Diana Samanez es la pareja que está detrás de Cusqueñisima Picanteria, que abrió sus puertas en plena pandemia y en donde los comensales podrán encontrar las recetas más antiguas de la región. El horario de atención es de lunes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, martes y miércoles de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y de jueves a domingo de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.