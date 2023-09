Al llegar a Izakaya, el peculiar saludo alegra la entrada: se oye un ‘irasshaimase’, palabra japonesa que significa ‘bienvenido’ y ya te hace sentir en casa. Nos recibe el itamae Bruce Álvarez, que fiel a su estilo carismático nos cuenta acerca de las renovacaciones que consideraron necesarias hacer para ofrecer una nueva experiencia al público, pero claro, sin perder su esencia.

“Izakaya siempre se ha manejado desde lo tradicional, buscábamos que todo sea como en Japón. Ahora queremos innovar con nuestra barra fusión, con el fin de atraer nuevos clientes. Mezclamos sabor peruanos con japoneses, pero siempre manteniendo la base tradicional en la preparación, en los ingredientes, forma de armados, cortes”, explica Álvarez.

Los makis son el mejor ejemplo de la nueva carta fusión de Izakaya. / Izakaya/ Difusión

El itamae de Izakaya nos guía a través de una aventura culinaria, llena de sabores en cada bocado. Empezamos nuestra ruta con potente Udon, que es un caldo de kombu con cerdo y kamaboko. Sin duda, la textura es lo distintivo de este plato, los suaves fideos solo se podrían calificar de peculiares y únicos.

El curry, muy tradicional en la cocina japonesa, no podía faltar. Por ello, un plato del guiso acompañado con arroz y milanesa de pollo: el katsukare, que trajo el recuerdo a casa, su contundencia y sabor hizo que fuera uno de nuestros favoritos.

Lo infaltable en la comida fusión

Un clásico cuando hablamos de fusión, son los makis, que bañados en una salsa acevichada son la apuesta segura para cualquier paladar peruano que se quiera conquistar. Y es que el toque ácido mezclado con la frescura de los ingredientes que ofrece Izakaya, provoca un efecto adictivo. Si gustas del picante, puedes optar por el spicy maki.

El itamae Bruce Álvarez. / Izakaya/ Difusión

“El público joven se lleva muy bien con la comida fusión, ellos se aventuran con este tipo de platos, por lo que optan por una sushi burger, unas alitas en las diferentes salsas que tenemos, makis. Estas nuevas apuestas con sabores intensos captan su atención”, narra el itamae de Izakaya.

Sin embargo, si eres de los que no se atreven a experimentar nuevos sabores o es la primera vez que comes comida japonesa, Álvarez recomienda pedir yakimeshi de pollo o cerdo, plato con una preparación similar al tradicional chaufa del chifa, pero que no cuenta con el mismo sabor ya que fiel estilo japonés, lo hace más esponjoso y húmedo.

El katsukare para los fans del especial sabor del curry japonés. / Izakaya/ Difusión

En nuestro recorrido por el restaurante también pasamos por la zona del tatami, lugar en el que puedes comer como en una verdadera casa japonesa. Este espacio es muy tradicional de la cultura oriental y allí podrás disfrutar de tus alimentos sentados en la posición llamada ‘seiza’.

“Además de la imagen más moderna que buscamos tener en Izakaya, también buscamos que las personas que vengan se sientan en casa, más cómodas, por eso agregamos el tatami, que todos pueden usarlo, sentimos que es un lugar que llama mucho la atención y que completa la experiencia japonesa”, finaliza Álvarez.

Datos:

Izakaya atiende en su local ubicado en Av. Aviación 2704, San Borja. De lunes a sábado, desde el mediodía hasta las 10 p.m., y domingo hasta las 5:30 p.m. Conoce más sobre su carta o en su Instagram (@izakayaperu)