Miles de peruanos buscan el premio mayor… ¡$502 millones de dólares!

La oportunidad de ganar una suma equivalente a lo ganaría Lionel Messi si jugara durante 12 años seguidos no se presenta todos los días y es por esto que ya se cuentan por miles los peruanos que buscan el premio mayor del Mega Millones de Estados Unidos solicitando a través de #theLotter.com sus boletos.



¿Qué se puede comprar con US$502 millones?

$502 millones de dólares es una suma que para entenderla, hace falta comprender lo qué se puede adquirir con ella. Con el premio mayor del Mega Millones que se sortea en Estados Unidos éste viernes se podrían construir tres edificios como la Torre Banco de la Nación, 80 colegios públicos con capacidad para 3.000 estudiantes cada uno, comprar 1.385 departamentos de 120 mt2 en el exclusivo sector San Isidro en Lima ó se podría contratar a Marc Anthony para que toque en al menos 500 conciertos, en conclusión, $502 millones de dólares es una cifra multimillonaria que convertiría a cualquier peruano en una persona más rica que Cristiano Ronaldo.



¿Cómo funciona el servicio?

theLotter.com tiene operaciones en más de 20 países alrededor del mundo, comprando billetes de lotería reales en los expendios oficiales. Cuando una persona solicita la compra de un boleto a través del sitio web, un agente de la empresa adquiere a nombre del usuario el tiquete con los números elegidos por quien hizo la solicitud, lo escanea para que el comprador lo vea en el portal de internet, y deposita el billete de papel en un lugar seguro para que en caso de que haya un ganador, el boleto sea entregado por un representante de theLotter a la persona que haya adquirido el boleto.



Con una sofisticada infraestructura de mensajería, éste famoso portal web que ya lleva 16 años operando, asegura la compra de tiquetes a nombre de usuarios de todo el mundo, incluido el Perú, abriendo la posibilidad de que un ciudadano no-americano se quede con el premio mayor de la lotería más grande del planeta.



¿Qué sucede cuando alguien gana?

Cuando una persona gana la lotería habiendo comprado su boleto en theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagos para que el usuario viaje al país donde ha ganado y además le asigna un abogado, también pago por la empresa, quien lo asesora en los trámites a la hora de cobrar el premio en las instalaciones de la lotería oficial.

Si el dueño del boleto no consigue la visa para viajar, theLotter reclama el dinero a nombre del usuario y lo transfiere a su cuenta bancaria donde quiera que se encuentre.



¿Es éste servicio legal en el Perú?

theLotter.com insiste en aclarar que no es un operador de lotería ni mucho menos un sitio web de apuestas ya que el portal no realiza sorteos propios ni paga los premios de su bolsillo, únicamente presta el servicio de mensajería.



Hay que tener en cuenta además que las leyes norteamericanas no prohiben que un extranjero se gane la lotería. Todos los boletos comprados permanecen almacenados en el estado donde han sido adquiridos para no incumplir con la norma que prohibe enviar tiquetes al exterior.



Adicionalmente el servicio de mensajería de theLotter.com es el único que ha sido verificado por la lotería oficial de Oregon en Estados Unidos para ofrecer billetes de lotería en el extranjero.



Los ganadores

La historia de una panameña de nombre Aura Dominguez que el año pasado ganó US$30 millones en la lotería de La Florida sin haber pisado nunca tierra norteamericana y un iraquí de Bagdad que hace dos años ganó el pozo de la lotería en Oregon por US$6.4 millones han ocasionado que theLotter se haga a un buen nombre, demostrando que el sitio web en efecto compra los boletos oficiales de la lotería y los entrega a sus usuarios al momento de ganar.



Cabe resaltar que la historia del iraquí que ganó a través de theLotter.com causó tanta conmoción en Estados Unidos que la noticia fue reportada por reconocidos medios del país entre ellos los canales NBC, CNN y el canal de noticias Fox, en los que se menciona a theLotter como responsable de que un extranjero viviendo a más de 10.000 kilómetros de distancia se hiciera con el premio mayor de una lotería gringa.



Todas las historias de las personas de distintas partes del mundo que han resultado ganadores usando el servicio de theLotter.com se pueden apreciar en el portafolio de ganadores de theLotter, allí la identidad de los usuarios se protege usando una máscara para garantizar su seguridad.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.