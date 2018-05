Outlet de viajes: 7 experiencias que no te puedes perder ahora

Viajar es una actividad que te permite recargar energías y coleccionar momentos inolvidables, pero un punto que puede frenar que salgas de tu ciudad es el presupuesto. En el Travel Outlet SIT 2018 de Nuevo Mundo Viajes podrás encontrar el viaje soñado que te mereces y a precios inimaginables. Aquí te ayudamos a que escojas el destino para ti:



Cusco: un destino imperdible

La ‘Ciudad Imperial’ nunca deja de sorprender. Dos rutas novedosas son hacia la laguna de Humantay, donde podrás hacer un trekking de un día, o al Cañón de Chonta, para ver en todo su esplendor a cóndores surcar el cielo. También puedes ir (previa reserva con tiempo) a MIL Centro, la nueva propuesta gastronómica de Virgilio Martínez, el mejor chef del mundo. Recuerda que este año la mejor temporada para conocerla empieza a fines de mayo, con las fiestas del Señor de Qoyllority y del Corpus Christi. En junio está el Inty Raymi; y en julio, la celebración de la Virgen de Paucartambo.



Arequipa: exquisitez hecha ciudad

Conocida por su bella arquitectura colonial (el mirador de Yanahuara y el convento de Santa Catalina son solo dos muestras), la ‘Ciudad Blanca’ deslumbra por su gastronomía. Haz el recorrido por las picanterías (La Nueva Palomino y la Benita son algunas) o sal de la ciudad hacia el Cañón del Colca. Además, la comunidad de Yanque, a 20 minutos de la localidad de Chivay, cuenta con opciones de turismo vivencial, donde podrás participar de talleres textiles, labores agrícolas, fogatas y paseos a caballo hasta recintos arqueológicos.



Tarapoto: belleza natural

Aún tienes tiempo para reservar un paquete e ir a celebrar la gran Fiesta de San Juan, el 24 de junio. Bailarás, reirás y probarás el infaltable juane. Date un tiempo para explorar y pasear en bote por la Laguna Azul, ubicada a solo hora y media de la ciudad. Después anda a las Cataratas de Ahuashiyacu por un chapuzón. Tiene caídas de agua de hasta 35 metros. Aprovecha para tomar tours de un día a Rioja y Moyobamba para apreciar las joyas naturales que abundan en la zona: las orquídeas.



Mendoza: placeres sensoriales

Si amas probar nuevos aromas y sabores, este lugar es para ti. No dejes de hacer el recorrido vitivinícola que agrupa los mejores viñedos de toda la región: Maipú, San Martín y San Carlos. Para sumarle aventura a tu experiencia, a pocos kilómetros de la ciudad, está el centro de Ski Los Penitentes, donde podrás hacer snowboard o rentar un trineo (está es la época perfecta). Aprovecha que ahora hay vuelos directos a este destino desde Lima.



Cancún: el paraíso mexicano

Disfruta de sus más hermosas playas, con aguas turquesas y arena blanca, como Delfines o Tortugas, donde podrás hacer deportes acuáticos. Además, complementa tu travesía con una parada (un día entero, por lo menos) en el parque temático Xcaret. Su museo subacuático de arte, con más de 500 esculturas bajo el agua, es fascinante. Aprecia también el show de danza que narra la historia del país. Y no olvides que, además, tendrás la oportunidad de conocer una de las siete maravillas del mundo moderno, Chichén Itzá.



Miami: diversión para todos

Miami es famosa por tener algunas de las playas más hermosas del sur de Florida. Lummus Park y Crandon Park deben estar en tu itinerario. Si vas con pequeños, dense una vuelta por el Miami Seaquarium, un parque de diversiones donde podrán nadar con delfines. Para el mejor paseo en bicicleta de tu vida (también puedes hacer senderismo o káyak), está el Parque Nacional Everglades y si quieres ir a acampar, el bosque de pinos Long Pine Key es ideal. Tendrás aventura para rato.



Madrid: la joya española

Sus increíbles monumentos, como la Plaza Mayor o Fuente de Cibeles, e interesantes museos, como el Museo del Prado o el de Ciencias Naturales, hacen atractiva a esta ciudad. Un buen lugar para iniciar tu visita es la Gran Vía, la cual es considerada su calle más famosa. Allí se reúnen restaurantes, tiendas y bares donde podrás disfrutar de la noche madrileña como se debe. Si tu plan es conocer atractivos alternativos, uno que no tiene pierde es el Templo de Debod, un sorprendente santuario egipcio del siglo II a.C.



