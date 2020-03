El negocio de comidas Torombolo, ubicado en Mar del Plata (Argentina), fue víctima del robo de uno de sus bancos en la madrugada del sábado. Publicó el video del hurto en Facebook con un toque de humor y horas más tarde el ladrón decidió devolver el objeto.

“Hoy sábado a las 5:20 a.m. esta persona se llevó uno de nuestros bancos por ‘equivocación’. Cualquier información que pueda aportar a recuperarlo se agradece. Esperemos que recapacite y lo devuelva. Mientras tanto, un par van a tener que comer sentados en el piso. ¡Gracias por difundir!”, expreso la sanguchería en Facebook.

Resulta que el joven que acudió las instalaciones de la empresa en la calle Alem fue grabado por la cámara de seguridad. Las imágenes se volvieron virales en Facebook y un usuario se contactó con Torombolo para dar información del infractor, a quien se le distingue claramente en el post.

“Me llamó, me dio el nombre y lo busqué en Facebook. Ahí me di cuenta de que teníamos un amigo en común y me comuniqué con él para pedirle que le diga que lo devuelva, que estaba todo bien”, explicó Martín, el dueño del negocio, a Clarín.

Fue así como el protagonista del tema dejó nuevamente la banca en su lugar el domingo a las 4:20 a.m. y nuevamente fue grabado por el sistema de vigilancia. Sin embargo, esta vez el malhechor trajo una máscara de “V de venganza” y un papel en blanco con un mensaje que hasta ahora es indescifrable. “Todos me preguntan lo mismo y no tenemos ni idea de qué decía en la nota, porque si bien parece que la deja en un tacho, después la vuelve a buscar. Estamos tratando de averiguar qué puso en esa hoja”, añadió Martín.

