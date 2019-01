No cabe duda que el programa 'Exponiendo infieles' de Badabun se ha vuelto muy popular en YouTube y las diversas redes sociales. Esto ha provocado que miles de personas apoyen su temática y otros simplemente la desaprueban como esta chica que se ha vuelto viral en Facebook por su peculiar comentario.



Nunca se esperó recibir una crítica tan ácida de una de las entrevistadas. El hoy famoso programa Exponiendo infieles que se transmite a través del canal de Facebook Badabun es uno de los más vistos de la red social y sus videos se convierten en viral en cuestión de minutos por las diferentes historias que se cuentan en cada episodio y que terminan desenmascarando en vivo y en directo la infidelidad de las parejas. El comentario de una joven hacia la conductora del programa ha cobrado relevancia entre los usuarios de las redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios en México, país de donde es originario este programa que se transmite online.

Lizbeth Rodríguez es la presentadora del programa mexicano y la encargada de entrevistar a las parejas y hacerles participar de una dinámica que les permitirá ganar dinero siempre y cuando le dejen revisar sus teléfonos y comprobar que tan fieles son con sus parejas. La secuencia tiene momentos graciosos, y otros no tanto.



Por buscar parejas para el programa en un restaurante, la también conocida como La chica Badabun fue víctima de una excusa muy particular de una jovencita que no quiso ser partícipe de la dinámica. En las imágenes compartidas en Facebook se puede escuchar lo dicho por la muchacha que ahora se ha vuelto viral.



En el clip viral compartido a través de Facebook se pude ver cómo Lizbeth Rodríguez se acerca a una jovencita que se halla sentada sola en una mesa del restaurante y la invita a participar. Sin embargo, La chica Badabun nunca se imaginó la respuesta que recibiría de la jovencita que consume una bebida en el local.



"No te me acerques, por favor. No te me acerques. Asco tu programa, amiga [...] Quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar [...] Soy infiel como con cinco y eso a ti no te importa, aléjate. Y donde yo vea ese video en las redes sociales, te vas a meter en un problema porque yo sé quién eres", dijo la joven.

Tal y como se ve en el viral de Facebook, La chica Badabum intenta convencer de todas formas a la joven para que participe del programa, pero no lo logra. Ella intenta continuar con la conversación pero es cortada por la muchacha que se niega a participar de la dinámica. Incluso en el clip su rostro es pixeleado.