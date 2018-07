Instagram: abuela de 87 años impresiona con sus obras de arte hechas en Paint | FOTOS

No hay edad para ser un 'influencer'. Así lo demuestra Concha García Zaera que a sus 87 años se ha vuelto famosa en Instagram. Esta artista del Paint ha hecho de su pasatiempo el placer de muchos en la popular red social.

"Soy una señora de 87 años. Me gusta pintar con el programa Paint. Y sobre todo estar con mi familia y con mis amigas", dice la descripción en Instagram de esta española que en menos de un mes se ha vuelto sumamente popular.

¿Pero cómo es que en este corto tiempo y con solo 18 publicaciones en Instagram fascine a miles de internautas? Es que Concha hace algo que casi nadie ha logrado, dibuja en Paint como sis e tratara de un papel o un lienzo. Ella reproduce paisajes sumamente realistas con las herramientas de este programa.

“Mi marido cayó enfermo y yo lo cuidaba, así que no podía salir mucho,” contó la famosa 'instagramer' a "El Mundo". “Empecé con tonterías: hoy pintaba una casita, mañana le añadía una montaña… Poco a poco lo iba retocando, y al final, quedaba una cosa muy mona”, añadió la artista que lleva unos 12 años dominando Paint.

Tal y como le ha manifestado a varios medios españoles, ella no le da valor a sus obras, pues se trata de un pasatiempo. “No entiendo muy bien por qué les llaman tanto la atención mis dibujos. Yo creo que son cosas muy sencillas”, dijo a "La Vanguardia".

Comenzó en Facebook, pero una de sus nietas le recomendó registrarse en Instagram para exponer sus cuadros. Fue así como un

pasó de tener 300 seguidores el 9 de marzo a más de 136.000 en la actualidad. Se ha vuelto una sensación. “Mi móvil no para de sonar. El viernes (9 de marzo), cuando empezó todo, me reí mucho con mis nietos. No sabíamos que estaba pasando. Incluso me asusté un poco", señaló.