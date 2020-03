7/21

Nicole Zignago,la hija mayor del cantautor Gian Marco, es uno de los jóvenes talentos de la música en el Perú. La joven de 20 años publica en Instagram videos de sus primeros pasos en la industria y ya tiene un nutrido grupo de seguidores que celebra sus versiones de populares temas como "Sorry Not Sorry", el nuevo hit de Demi Lovato.