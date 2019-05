Jaime Bayly: “Estoy decepcionado de Juan Guaidó, no lo voy a ocultar” | VIDEO

El periodista peruano Jaime Bayly dijo sentirse “decepcionado y consternado” por la decisión del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, de enviar emisarios a Noruega para dialogar con representantes de Nicolás Maduro Moros. Asimismo, hizo mención –en el clip de YouTube que acompaña esta nota-- que dicho país europeo nunca reconoció la investidura del hoy líder de la oposición venezolana.

“Ha sido un día triste para mí. Estoy un poco decepcionado. Ya no entiendo nada. Leyendo la prensa internacional me enteré de que el presidente constitucional, Juan Guaidó, había enviado una delegación secreta a Oslo, Noruega, para negociar ahí con dos representantes de la dictadura de Maduro: Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez”, inició el jueves.

Bayly Letts dijo que el responsable directo de la filtración de este diálogo “secreto” entre dos partes fue el chavismo, presuntamente con la intención de resquebrajar a la oposición. “¿Cómo y por qué se ha filtrado esta negociación? Presumo que la parte ganadora, que es la dictadura, se ha ocupado de deslizar el rumor, de esparcirla entre sus medios afines”, añadió el periodista.

En un largo monólogo, Bayly hizo mención especialmente a Jorge Rodríguez, uno de los emisarios del chavismo al diálogo en Oslo. Sobre él dijo que no es la primera vez que Maduro lo presenta como un negociador. Además señaló que este funcionario solo “promete elecciones libres” que finalmente nunca se concretan.

“Creo que esto es un error capital. Estoy profundamente consternado con el diálogo secreto en Noruega, más todavía porque el reino de Noruega se negó a reconocer al presidente Guaidó. En febrero su canciller negó reconocerlo. Entonces uno se pregunta cómo es posible que Guaidó haya dignificado a Noruega enviando a tres delegados a negociar con representantes de la dictadura, cuando habían dicho que no creían en el diálogo, que no iban a caer en esa trampa, pero además un diálogo auspiciado por un gobierno que se ha negado a reconocerlo como presidente legítimo. La verdad es que esto se entiende poco o nada”, consideró el presentador de Mega TV.

“Yo a Juan Guaidó lo he defendido ardorosamente todos estos meses pero hoy estoy decepcionado, no lo voy a ocultar. Él nos había dicho ‘no vamos a dialogar’. Y si tomó la decisión de hacerlo, debió anunciarlo, y no encontrarse ahora en la situación indecorosa de dar explicaciones”, finalizó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.