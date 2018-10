YouTube: Pampita protagoniza escándalo en show de Marcelo Tinelli en la TV argentina | VIDEO

La modelo argentina Carolina 'Pampita' Ardohain protagonizó un bochornoso momento el martes en "Showmatch", reality de baile que conduce Marcelo Tinelli en Canal 13. Las imágenes están alojadas en YouTube.

Pampita hizo las veces de jurado invitada, y su presencia no pasó para nada desapercibida luego de que, al momento de evaluar a uno de los tríos competidores, otorgó un cero de calificación, como castigo a las declaraciones que brindó una bailarina en las últimas horas.

"La verdad es que son un trío muy profesional. No hubo fisuras. Los trucos, los pies de Lourdes. Me encantó la coreografía, me parece que eran extraordinarios, que tenían show y alegría. Puras flores les podría tirar y me hubiera encantando tirarles un puntaje perfecto, pero como dijo Marcelo Tinelli, esto no es solo un concurso de baile. Así que por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje. Y depdenderá de ella que no siga poniéndolo en el futuro. Así que, ojalá no hunda a su equipo, a su compañero y al sueño que lo representa. Y ojalá se cuide mucho más en las palabras", señaló tajante Pampita en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

El momento de la calificación. (Video: YouTube/El Trece)

La calificación de Pampita --motivada evidentemente por la venganza-- no pasó desapercibida en redes sociales. La modelo se convirtió en tendencia y varios medios de espectáculos publicaron notas sobre su lamentable incidente que protagonizó ante cámaras.

Pampita fue integrante del jurado de "Showmatch" el año pasado. Su presencia generó múltiples conflictos no solo con participantes sino con el resto de compañeros del 'tribunal'.

El programa que conduce Marcelo Tinelli se transmite de lunes a viernes excepto miércoles. Su ráting lo ubica siempre entre los primeros tres más vistos de cada jornada.